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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مراسل القاهرة الإخبارية: أردوغان يتصدر انتخابات الرئاسة بعد فرز 19% من الأصوات

صدى البلد

قال عمر أحمد مراسل "القاهرة الإخبارية، إنه قبل قليل تم الإفصاح عن بعض النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا، لافتا إلى انتهاء فرز ما يقرب من 19% من صناديق الاقتراع.

واكد مراسل "القاهرة الإخبارية" حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 56% من الأصوات، فيما حصل مرشح المعارضة كمال كيلجدار أوغلو على 38%، بينما ذهبت 5% إلى المرشح الثالث سنان أوجان.

وأوضح "أحمد" أن النسب المعلن عنها لا ترجع كفة أحد المرشحين نحو الفوز، مشيرًا إلى أن الساعات المقبلة سوف تتجدد النسب بشكل متتالي مع زيادة فتح الصناديق.

مرشح المعارضة كيلجدار

وذكر أن مرشح المعارضة كيلجدار أوغلو يتابع عمليات الفرز من مقر حزب الشعب الجمهوري.

ومن إسطنبول، قال أحمد زكريا مراسل "القاهرة الإخبارية" أن البرامج الاقتصادية للمرشحين الثلاثة هي ما سيحدد توجهات الناخبين.

وأضاف "زكريا" أن الشباب في تركيا والمعروف أنه الباحث عن التغيير لديه اهتمام كبير بالملف الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذا الملف أيضًا هو الشغل الشاغل للفئة الأهم في العملية الانتخابية كونها تقلب الموازين، إذ لا يهمها تطوير الصناعات الدفاعية والأقمار الصناعية وبناء المدن الطبية والمستشفيات، لكن تقليل الأسعار فضلًا عن الحد من التضخم والقضاء على البطالة.

البرامج الاقتصادية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس التركي رجب طيب الرئيس التركي الصناعات الدفاعية

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