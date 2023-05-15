كل واحد حر.. تعليق قوي من أحمد موسى عن انتمائه للأهلي

رد الإعلامي أحمد موسى، على حديث البعض عن انتمائه للأهلي، قائلا:"بيقولوا عليا زعيم الأهلاوية، وأنا طبيعي بشجع النادي الأهلي وكل واحد حر".

وقال أحمد موسى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «كرة القدم فيها العجب، وفوز الترجي 4 صفر حاجة مستحيلة، والجمهور رقم واحد محتاجينه بالأعداد اللي قبل كدة؛ هذا اللقاء سيكون صعب».

وطالب موسى، مساء أمس الأحد، بحضور 70 ألف مشجع للنادي الأهلي في لقاء الترجي بمباراة العودة المقبلة؛ وليس 10 آلاف مُشجّع فقط، لافتًا إلى أن شركة تذكرتي تنظم كل شيء، ولا يمكن لشخص أو مليون شخص أن يُسيء للنادي الأهلي بتصرُف خاطئ.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أنه على جمهور الأهلي التوجه إلى المباريات من أجل التشجيع فقط، متمنيًا أن يشهد استاد القاهرة السعة الجماهيرية الكاملة؛ لأن فريق الترجي فريق قوي جدًا؛ ولا يصح الاستهانة بقدراته الرياضية.

واستطرد أحمد موسى قائلاً: «كنت هزعل منك يا كهربا لو مجبتش الجون الثالث، كهربا تقريبًا بيسجل كل ماتش؛ بقى بيخلص هو والشحات، والأهلي وجمهوره يستحق الفوز بمباراة الترجي؛ عندنا تنظيم وإدارات ونظام واضعاه شركة تذكرتي على أعلى مستوى؛ إن شاء الله تكون الـ 11 المرة دي».