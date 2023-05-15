عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسرح جامعة كفر الشيخ منجم اكتشاف الطلاب الموهوبين| فيديو وصور

المهرجان المسرحي
المهرجان المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ

يُعد المسرح الجامعي فرصة سانحة لاكتشاف المواهب الطلابية في فنون التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي، ولعل هذا ما تحرص عليه جامعة كفر الشيخ، ضمن أنشطتها الفنية لطلاب مختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال المهرجان المسرحي السنوي الذي يشهد تنافساً شديداً بين الطلاب.

كفر الشيخ .. إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق جودة التعليم لتجديد اعتماد الطب البيطري

ويشهد المهرجان المسرحي السنوي بجامعة كفر الشيخ، عروضاً مسرحية وفنية رائعة، تبرز إبداعات وطاقات الشباب الجامعي، وسط متابعة قوية من المهتمين بالعمل الفني والمسرحي لمثل هذه المهرجانات التي تعد منجماً لاكتشاف المواهب الطلابية في فنون المسرح المختلفة.

 

يقول المخرج المسرحي والناقد الفني، محمد العافي، عضو هيئة التحكيم في المهرجان المسرحي لجامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: إن المهرجان المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ 2023م، هذا العام يعد ثمرة قوية جداً لخروج نبت قوي فني للشباب داخل الجامعة، مضيفاً «شاهدنا العديد من العروض داخل المهرجان منها البارزة والمتوسطة والضعيفة التي تحتاج إلى تدريب لكنها جميعاً فرصة طيبة لاكتشاف المواهب الطلابية من أبناء الجامعة».

 

ووجه المخرج المسرحي محمد العافي، الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، على جهودهم المضنية في إنجاح المهرجان المسرحي لطلاب الجامعة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخروج المهرجان بالشكل اللائق.


ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقي المسرحي يقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة والتمريض والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والآداب والطب البيطري والتربية والعلوم والذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بفعاليات الملتقي المسرحي لطلاب الجامعة، وتشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالباً وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، لافتاً إلى أن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة، وأن لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور أسامة حسين الموسيقي والألحان، ومحمد العافي مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال، ديكور مسرحي، ومدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إيهاب جاد.

التعليم والطلاب التمثيل والإخراج التأليف المسرحي الدكتور محمد عبد العال الشباب الجامعي الطلاب الموهوبين الطب البيطري المهرجان المسرحي المسرح الجامعى المخرج المسرحي الموهوبين المواهب الطلابية جامعة كفر الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهى التعويم|الدولار يتراجع في العقود الآجلة وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

طلب عاجل من منافس أردوغان على رئاسة تركيا لـ هيئة الانتخابات

الذهب يتراجع 500 جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في عيار 21 الآن

الكرتونة تخسر 25 جنيها.. مفاجأة في أسعار البيض الآن بعد تراجع الأعلاف

خلى بالك.. ميكروفون واتساب WhatsApp بيتجسس عليك ويسجل كل كلمة.. ازاى تمنعه

كانت هتستلم النهاردة فستان فرحها .. التفاصيل الكاملة لوفاة مارتينا عروس الإسماعيلية

بيراميدز خطفهم.. فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن ناشئ وحارس مرمى الزمالك

ملابس جريئة| ندى الكامل تثير الجدل بهذه الإطلالة.. شاهد

موضوعات متعلقة

كفر الشيخ .. إزالة 14 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية

كفر الشيخ.. بيلا تكثف حملات مكافحة البعوض وتجميل الشوارع

تواصل فعاليات المشروع القومي للمراكز الرياضية بقرى حياة كريمة في كفر الشيخ

وكيل أوقاف كفر الشيخ يفتتح البرنامج الصيفي للطفل بمسجد الخياط.. صور

في عقر داره .. بروكسي يخطف فوزاً غالياً من كفر الشيخ

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق جودة التعليم لتجديد اعتماد الطب البيطري

محافظ كفر الشيخ: 90% نسبة تنفيذ ترميم مسجد «أبو غنام» في بيلا

172 ألفاً و899 طالباً يؤدون امتحانات النقل في كفر الشيخ

ترشيحاتنا

في فرح | وصلة رقص جريئة لـ شيرين وحسام حبيب .. فيديو

طقس مائل للبرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 15_5_2023

غرامة 50 ألف للمخالفين.. شروط الإعلان عن حجز الوحدات العقارية

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 15 مايو 2023

أشعلت الحرائق في العالم.. قصة عاصفة شمسية عظيمة كادت تبيد البشر

خطوة جديدة من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد العملية| مي كساب تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

الفستان على أنغام أحلى.. نشطاء يتداولون صور عارضة أزياء ويقارنونها بالفنانة

نشرة المرأة والصحة| إطلالات أثارت الجدل لـ أسماء أبو اليزيد.. هذه الأعراض تنذر بخطر الإصابة بسرطان الفم

رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

فيديو

نبوءة جديدة .. العالم الهولندي يتوقع حدوث زلازل مدمرة فى هذه البلاد

تنقذ الملايين من السرطان.. مصرية في اليابان تحصد أعلى تكريم |فيديوجراف

ليست المرة الأولى.. ولادة طفلة بعين واحدة تثير الجدل في العراق

افتتحه السيسي.. أهم 6 معلومات لا تعرفها عن مصنع إنتاج البطاطس بالعوينات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ