مسرح جامعة كفر الشيخ منجم اكتشاف الطلاب الموهوبين| فيديو وصور

يُعد المسرح الجامعي فرصة سانحة لاكتشاف المواهب الطلابية في فنون التمثيل والإخراج والتأليف المسرحي، ولعل هذا ما تحرص عليه جامعة كفر الشيخ، ضمن أنشطتها الفنية لطلاب مختلف كليات الجامعة، وذلك من خلال المهرجان المسرحي السنوي الذي يشهد تنافساً شديداً بين الطلاب.

ويشهد المهرجان المسرحي السنوي بجامعة كفر الشيخ، عروضاً مسرحية وفنية رائعة، تبرز إبداعات وطاقات الشباب الجامعي، وسط متابعة قوية من المهتمين بالعمل الفني والمسرحي لمثل هذه المهرجانات التي تعد منجماً لاكتشاف المواهب الطلابية في فنون المسرح المختلفة.

يقول المخرج المسرحي والناقد الفني، محمد العافي، عضو هيئة التحكيم في المهرجان المسرحي لجامعة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد»: إن المهرجان المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ 2023م، هذا العام يعد ثمرة قوية جداً لخروج نبت قوي فني للشباب داخل الجامعة، مضيفاً «شاهدنا العديد من العروض داخل المهرجان منها البارزة والمتوسطة والضعيفة التي تحتاج إلى تدريب لكنها جميعاً فرصة طيبة لاكتشاف المواهب الطلابية من أبناء الجامعة».

ووجه المخرج المسرحي محمد العافي، الشكر والتقدير للدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور على صبري أمين عام الجامعة، على جهودهم المضنية في إنجاح المهرجان المسرحي لطلاب الجامعة، وتوفير كل الإمكانيات المتاحة لخروج المهرجان بالشكل اللائق.



ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقي المسرحي يقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة والتمريض والهندسة والصيدلة والتربية النوعية والآداب والطب البيطري والتربية والعلوم والذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، والتي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية.

وأشاد رئيس جامعة كفر الشيخ، بفعاليات الملتقي المسرحي لطلاب الجامعة، وتشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالباً وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وأشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، لافتاً إلى أن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة، وأن لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور أسامة حسين الموسيقي والألحان، ومحمد العافي مخرج وناقد مسرحي، وأميرة كمال، ديكور مسرحي، ومدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إيهاب جاد.