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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل فريق جودة التعليم لتجديد اعتماد الطب البيطري

كلية الطب البيطري
كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم "الأحد"، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد برئاسة الدكتور إيفان إبراهيم سعد، الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، وعضوية كل من الدكتور جابر أحمد مجاهد الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط، والدكتور محمد محمدي غانم الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنها، والدكتور إبراهيم محمد فارس الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة قناة السويس، والدكتور أحمد سيد حمودة الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، وذلك قبل توجه الفريق لزيارة كلية الطب البيطري، لتجديد الاعتماد والوقوف على مدى تطبيق معايير الجودة والاعتماد بالكلية.

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وحضر اللقاء الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطري، والدكتور محمد أبو والي، مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتور مني عبد الفتاح أحمد، مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتور سمير أحمد الشاذلي، منسق الزيارة.

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بأنه تم خلال اللقاء استعراض إنجازات الجامعة وكلياتها ووحداتها المختلفة وما يتم عمله لاستيفاء معايير الجودة طبقا لدليل الاعتماد، والجهود التي تبذل للتغلب على نقاط الضعف وتحسين الأداء.

وأكد رئيس الجامعة، أن الكلية اتخذت إجراءات جدية لتجديد الاعتماد الأكاديمي، وأنها تسعى لتحقيق هذا الهدف من خلال تطوير العملية التعليمية والبحثية وحل مختلف المشكلات المجتمعية والقيام بعمليات التطوير اللازمة. كما أشاد بدور منسقي المعايير بالكلية.

وأضاف دسوقي، أن الجامعة تقوم بتقديم سبل الدعم لكليات ومعاهد الجامعة لتطبيق معايير الجودة والاعتماد وحصول باقي كليات ومعاهد الجامعة على الاعتماد، مشيرا إلى أن الجامعة بجميع قطاعاتها تولي اهتماماً كبيراً لاعتماد الكليات، لافتا إلى أن الجامعة تسعى للتحول إلى جامعة ذكية ورفع تصنيفها دولياً.

جدير بالذكر أن كلية الطب البيطري حصلت مسبقا على الاعتماد من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وتلتزم كلية الطب البيطري جامعة كفر الشيخ بتخريج طبيب بيطري متميز يلبى احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي وإجراء بحوث علمية مبتكرة وتحاليل معملية في مجال الطب البيطري وتقديم خدمات مجتمعية واستشارات بيطرية وتدريب في إطار قيم أخلاقية.

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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم الهيئة القومية لضمان جودة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور عبد الرازق دسوقي القومية لضمان جودة التعليم جامعة كفر الشيخ جامعة الإسكندرية جامعة اسيوط جامعة القاهر

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