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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 90% نسبة تنفيد ترميم مسجد «أبو غنام» ببيلا

مسجد سيدي البيلي
مسجد سيدي البيلي أبو غنام

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، ارتفاع نسبة تنفيذ أعمال ترميم مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثرى بمدينة بيلا، إلى حوالي 90٪، والذي يُجري ترميمه حالياً بالتعاون المُشترك بين وزارتى الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع.

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وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من فك وتركيب الأسقف الخشبية للمسجد من عروق وألواح بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من عزل سطح المسجد والحمامات القديمة بنسبة 100%، والانتهاء من عمل خرسانة رغوية لسطح المسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء أيضاً من طبقة لياسة أعلي الخرسانة الرغوية للحماية بنسبة 100%.

 

وأضاف المحافظ، أنه تم الانتهاء من صب وتركيب الشرفات بنسبة 100%، والانتهاء من قصية الردم للمسجد والغرفتين والحمامات وعزلها بنسبة 100%، بالإضافة إلي الانتهاء من صب دكة خرسانة عادية للمسجد بنسبة 100%، والانتهاء من تصنيع أبواب وشبابيك 9 حمامات المضافة حديثا بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من أعمال تأسيس كهرباء المسجد بنسبة 100٪%، وتم الانتهاء من المحارة الداخلية والخارجية للمسجد بنسبة 100%، وتم الانتهاء من أعمال تركيب حلوق وضلف شبابيك المسجد.

وكشف المحافظ، عن الانتهاء من مباني الغرفتين بنسبة 100%، والانتهاء من مباني 8 حمامات مضافة حديثاً بنسبة 100%، وتم الانتهاء من صب الغرفتين والحمامات بنسبة 100%، كما تم الانتهاء من تركيب بلاط السطح بنسبة 90%، والانتهاء من إزالة دهانات المقصورة النحاس بالضريح، وأيضاً الانتهاء من تكسية الأعمدة الدائرية بصحن المسجد بالحجر بنسبة 100%، تم الانتهاء من المحارة الخارجية للغرفتين بنسبة 100%.

وأوضح المحافظ، أن العمل يُجري على قدم وساق لإنهاء أعمال ترميم مسجد أبو غنام، تمهيداً لافتتاحه قريباً أمام المصلين ورواد المسجد وأهالي مدينة بيلا، لافتاً إلي أن تطوير مسجد أبو غنام في بيلا يُعد نقلة حضارية وينتظرها مرتادي الأولياء باعتبار أن ضريح مسجد «أبو غنام»، يحتل مكانة كبيرة في قلوب محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، كمصدر للتبرك وإطلاق الدعوات الروحانية والعبادة.

ومن جانبه، أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، أنه يحرص بصفة دورية علي متابعة أعمال الترميم بمسجد «أبو غنام»، والاطلاع علي نسب التنفيذ، مع التشديد علي تكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم.

وأشار «ساطور»، إله أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبو غنام»، ومنها حديقة المسجد، ، فضلاً عن بدء أعمال الرصف، والإنارة، والتشجير، بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.

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