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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

172 ألفاً و899 طالباً يؤدون امتحانات النقل في كفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ
وكيل تعليم كفر الشيخ

أدى 172 ألفاً و899 طالبا وطالبة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني بمحافطة كفر الشيخ، لصفوف النقل الصفوف الثاني الثانوي  والأول والثاني الإعدادي  والثاني الثانوي تعليم فني.

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ومن جانبه، قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أدى 24175 طالباً وطالبة بالصف الثاني الثانوي  امتحانات مادة الأحياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، وأدى 63176 طالباً وطالبة في الصف الأول الإعدادي في مادة الجبر والإحصاء، وأدى 577776 طالباً وطالبة في الصف الثاني الإعدادي في مادة اللغة الانجليزية.

 

وأدى 27781 طالباً وطالبة في الصف الثاني تعليم فني في مادتي أمن الصناعي ومبادئ الرسم الفني للتعليم الصناعي، ومواد التخصص محاصيل  للتعليم الزراعي ومواد الجدارات للتعليم الفندقي  مادتي الإحصاء والمواد التجارية للتعليم التجاري.

وتفقد محمد عبدلله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بمدرسة صندلا الثانوية المشتركة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ التعليمية.

 

كما تابع وكيل الوزارة، أعمال امتحانات  الصف الثاني الثانوي والصف الثاني  تعليم فني  من خلال غرفة العمليات بالمديرية، والتواصل مع غرف العمليات بالإدارات التعليمية.

 

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