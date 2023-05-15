شذى حسون تستعد لطرح أغنية "حلم عمري"

انتهت الفنانة شذى حسون، من تسجيل اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "حلم عمري"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب ومن المقرر ان يتم طرحها عبر القناه الرسمية على "اليوتيوب" وجميع المنصات.



أغنية "حلم عمري" من كلمات حسام سعيد، محمد زعفراني، توزيع تيام طارق، والكليب من إخراج فادي حداد.

يذكر أن طرحت لايف ستايلز ستوديوز على طريقة الفيديو كليب، ديو أغنية "مون امور" الذي يجمع النجمة شذى حسون والنجم فوديل.



وحمل كليب "مون أمور" الذي تم طرحه على اليوتيوب توقيع المخرج زياد خوري الذي قدم صورة مختلفة عكست أجواء الأغنية الإيجابية من ناحية الفكرة البسيطة التي جمعت شذى وفوديل.

أغنية "مون أمور"



وجاءت أغنية "مون أمور" باللهجة المغربية، وسريعة وجديدة من حيث اللحن العصري بتركيبته الموسيقية، إضافة إلى التناغم والانسجام بين شذى وفوديل.

وكشفت الفنانة العراقية شذى حسون، تفاصيل أعمالها التي تستعد لطرحها، خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً تحضيرها خلال الفترة الحالية لأغنية تحمل عنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متمنيةً أن تنال على إعجاب محبيها ومتابعيها.

وقالت شذى حسون، خلال لقائها ببرنامج The Insider بالعربي، إنها تستعد لطرح ألبوم قريبًا، مردفة: شغاله على ألبوم، وسجلت أكثر من أغنية رائعة.

وأكدت الفنانة العراقية، أنها من المقرر أن تطرح أحدث أعمالها الغنائية قريبا، بعنوان على ما أظن، باللهجة المصرية، متابعة: أغنية على ما أظن؛ هيتم تصويرها فيديو كليب والاستايل هيكون مختلف، لأني حابة أطلع غير مألوفة في هذا الألبوم.