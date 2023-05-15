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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أسلحة جديدة وتدريب للجنود.. زيارة زيلينسكي لـ فرنسا تأتي بثمارها المرجوة| تفاصيل

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي

‏أعلنت فرنسا، الأحد، تقديم مساعدات عسكرية إضافية لـ أوكرانيا شملت الدبابات الخفيفة والعربات المدرعة وتدريب الجنود وغيرها من المساعدات، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون لهجوم مضاد ضد القوات الروسية.

وجاء ذلك بعد أن التقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وونظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون لمدة ثلاث ساعات تقريبا في قصر الإليزيه، وهو اللقاء الذي ظل طي الكتمان حتى قبل وقت قصير من وصول الرئيس الأوكراني إلى باريس قادما من ألمانيا على متن طائرة حكومية فرنسية، خلال جولته الأوروبية.

ومع تخطيط أوكرانيا للهجوم على أمل استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، كانت المساعدات العسكرية على رأس جدول أعمال الرئيس الأوكراني خلال جولته الأوروبية، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية أن باريس ستقوم بتزويد أوكرانيا بعشرات الدبابات الخفيفة والعربات المدرعة في الأسابيع المقبلة، دون أن يتم ذكر أرقاما محددة، كما تم الوعد بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، ولكن بدون تفاصيل أيضا.

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وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيانها، أن فرنسا ستقوم بتدريب حوالي 2000 جندي أوكراني في فرنسا هذا العام، وحوالي 4000 آخرين في بولندا ليكونوا جاهزين للقتال.

ووصفت فرنسا في البيان، دعمها لاستقلال أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها بأنه لا يتزعزع، كما وعدت بأن تستمر مساعداتها السياسية والاقتصادية والإنسانية والعسكرية طالما كان ذلك ضروريا. ‏

ومن جانبه، قال زيلينسكي فور وصولة إلى فرنسا عبر تويتر: "مع كل زيارة، تتوسع قدرات أوكرانيا الدفاعية والهجومية"، لافتا إلى أن العلاقات مع أوروبا تزداد قوة، والضغط على روسيا يتزايد. ‏

وكانت قد ‏زودت فرنسا أوكرانيا بمجموعة من الأسلحة من ضمنها أنظمة الدفاع الجوي والدبابات الخفيفة ومدافع الهاوتزر وغيرها من الأسلحة والمعدات والوقود. ‏

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