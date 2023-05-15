فخور إني ابنك.. نجل أصالة يحتفل بعيد ميلادها

حرص نجل أصالة، على الاحتفال بعيد ميلادها، من خلال نشره صورة لها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وعلق عليها قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لأكثر روح مرحة العالم شافها، انا ممتن وفخور اني ابنك،اتمنى اني في يوم أقدر يبقى عندي نص الحب اللي عندك مش بس لعائلتك لا للعالم”.

وردت عليه أصالة من خلال التعليقات قائلة: “يا حبيبي يا لودي يا روح صولا وقلبها، شكرا يا روح مامي على كل لحظة بحس فيها بالفخر فيك، يا احلى اخ لاخواتك، وابن خلوق حلم كل ام يكون ابنها لودي، والحمد لله انك ابني يا قطعة من روحي”.

يذكر أن طرحت الفنانة أصالة نصري، أغنيتها الجديد التي تحمل اسم “شبيه روحي”، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي أولى أغاني ألبومها الجديد.

أغنية “شبيه روحي”، من كلمات أنور المشيري، ألحان فايز السعيد، توزيع موسيقي زيد نديم.

في آخر يناير الماضي، طرحت الفنانة أصالة نصري أحدث أغانيها الجديدة التي تحمل اسم “شيخة الكون”، وذلك عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”.

أغنية “شيخة الكون” لـ أصالة نصري، من كلمات: علي الفضلي، ألحان: محمد أبودلة، توزيع موسيقي: حسام كامل.

كليب “سيد الغرام”

من جهة أخرى، حقق كليب “سيد الغرام” لـ الفنانة أصالة نصري والفنانة أسماء لمنور، 10 ملايين و233 ألف مشاهدة بعد طرح الأغنية عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”، في 23 ديسمبر الماضي.