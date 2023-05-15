خطوة جديدة من الأهلي تجاه الشحات وياسر إبراهيم

توصلت إدارة الأهلي لاتفاق نهائي مع حسين الشحات وياسر إبراهيم ،لتجديد ارتباطهما مع النادي ثلاث سنوات مقبلة، حيث ينتهى عقد كلا اللاعبين بنهاية الموسم الحالي.

ونجح أمير توفيق مدير التعاقدات فى التوصل لاتفاق مع الثنائي بعد تفاوض لم يدم طويلا، حيث من المقرر أن يوقع اللاعبان العقود الجديدة عقب خوض مواجهة الترجي التونسي المقرر لها الجمعة المقبل فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه، سيتم وضع حسين الشحات فى الفئة المالية الأولى، بينما سيكون ياسر إبراهيم فى الفئة الثانية، و قررت إدارة الأهلى تأجيل حسم موقفى رامى ربيعة وأيمن أشرف ، بناء على طلب من السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى.

وهناك اتجاه قوى لعدم تجديد تعاقد أيمن أشرف الذى ينتهى بنهاية الموسم، خاصة أنه خارج الحسابات الفنية منذ بداية الموسم، بينما سوف يتم تأجيل موقف رامى ربيعة لحين حسم موقف التعاقد مع مدافع جديد من عدمه.

فى سياق آخر، تلقت إدارة الأهلى إخطارا رسميا من الجهات المعنية يفيد بالموافقة على حضور عشرة آلاف متفرج لمباراة الترجى المقبلة.

ويحاول مسئولو الأهلى زيادة العدد لكن النتيجة المطمئنة لمباراة الذهاب تؤدى إلى قبول العدد الذى تمت الموافقة عليه بغض النظر عن أى أمور أخرى.

