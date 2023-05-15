صحف الإمارات .. دبي الأولى عالميا في استقطاب المستثمرين .. مصرع 13 شخصا في حادث بالمكسيك

نائب رئيس الدولة:

هدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم وحضارتهم العربية

رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع قائد الجيش الباكستاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

مقتل 13 شخصاً في حادث مروري بالمكسيك

مجدداً.. دبي الأولى عالمياً في استقطاب المشاريع الأجنبية خلال 2022

اهتمت الصحف الاماراتية اليوم الاثنين بعدة أحداث عالمية ومحلية.

وجاء في صحيفة الوطن الإماراتية كلمة الشيخ محمد بن راشد ، حيث أعلن بن راشد نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي عن مشاركة قياسية في الدورة السابعة من تحدي القراءة العربي للعام 2023 بزيادة 11 في المائة عن مشاركات الدورة الماضية، حيث وصلت المشاركات إلى نحو 24,8 مليون طالب وطالبة، منهم أكثر من 22500 طالب من أصحاب الهمم.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحدي القراءة العربي أصبح المشروع الأكبر للقراءة في العالم .

بعدما وصلت المشاركات الي 24.8 مليون طالب من 46 دولة حول العالم.

وقال بن راشد: “القراءة في هذا المشروع باللغة العربية.. وهدفنا ترسيخ لغتنا في نفوس الأجيال الشابة.. وربطهم مع ثقافتهم وجذورهم وحضارتهم العربية”.

ووجه الشيخ محمد بن راشد الشكر لكافة المساهمين والمشاركين في التحدي من كافة دول العالم قائلاً: “شكراً لكل من ساهم وشارك ودعم هذا المشروع العالمي في جميع الدول المشاركة.. وشكراً لأكثر من 150 ألف مشرف قراءة ساعدوا على تحقيق هذا الإنجاز”.

ونقلت صحيفة الإمارات اليوم المحادثة الهاتفية بين بن زايد و قائد الجيش الباكستانى ، حيث بحث رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع الفريق أول عاصم منير قائد الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وباكستان في الشؤون والقضايا الدفاعية والعسكرية.

وناقش الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين باكستان والإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وأكد محمد بن زايد، أن الإمارات حريصة على دعم كل ما يحقق الوفاق والاستقرار في جمهورية باكستان، ويلبي تطلعات شعبها إلى التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب قائد الجيش الباكستاني عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التطور والرقي والازدهار.

ونقلت صحيفة الخليج حادث مروع في المكسيك، حيث لقي 13 شخصا مصرعهم، بعدما اصطدمت حافلة ركاب صغيرة بشاحنة في شمال شرق المكسيك.

وأفادت السلطات المكسيكية، بأن الحادث وقع على طريق سريع في ولاية تاماوليباس الحدودية، وتحطمت حافلة الركاب، واحترقت بالكامل، وأن الشاحنة شبه محترقة.

وأشارت المعلومات الأولية إلى فرار سائق الشاحنة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية، أن الضحايا ربما كانوا جميعا أفرادا من عائلة واحدة، كانوا قد استأجروا الحافلة الصغيرة للتوجه إلى مدينة مونتيري الشمالية في فيراكروز.

وافادت صحيفة الخليج بأن دبي حصدت المركز الاول عالميا في استقطاب المشاريع الأجنبية خلال ٢٠٢٢.

احتلت دبي المركز الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام 2022، للعام الثاني علي التوالي حسبما أفادت فايننشال تايمز.

وحققت دبي نمواً بنسبة 89.5% على أساس سنوي في إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها في عام 2022، في حين ارتفع إجمالي رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 80.3% خلال ذات الفترة.

كل تلك الخطوات تدعم جهود تنفيذ أجندة دبي الاقتصاديّة D33 التي أطلقها صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن مواصلة مختلف القطاعات الاقتصادية في دبي لتحقيق إنجازات نوعية بمقاييس عالمية هو نتاج الرؤية السديدة للشيخ محمد بن راشد.

وأضاف حمدان بن راشد أن دبى على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية والتي تشكل الشراكة القوية التي تجمع دبي بالمستثمرين ومجتمع الأعمال العالمي.