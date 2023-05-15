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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

308 آلاف طن.. الزراعة تعلن الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة  308 ألف طن "الذرة والصويا" بحوالي 134 مليون دولار ويمثل أكبر كمية افراجات منذ تاريخ 16/10/2022 حتى الآن.


يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج .


واضاف "القصير" انه خلال الفترة من 4/5/2023 حتى 11/5/2023 تم الإفراج عن 308 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 134 مليون دولار وهى كمية افراجات غير مسبوقه منذ تاريخ 16/10/2022.


وأضاف ان الإفراج شمل  251 ألف طن من الذرة بحوالي 90 مليون دولار وحوالي 57 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 43 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 1.4مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 11 مايو2023) 4.7 مليون طن منهم 3.5 مليون طن ذرة ، 1.2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار.

وأكد "القصير" ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.

وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي والجهاز المصرفي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.

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