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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كباري من الاسباجتي ومشاريع تستخدم الطاقة المتجددة.. تفاصيل مسابقة تريبل s بهندسة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

اطلقت جامعة حلوان منذ قليل فعاليات الموسم السادس لمسابقة Triple S الهندسية تحت شعار "مصر تبتكر" وهي مسابقة علمية بكلية هندسة المطرية للتطبيق العلمي والعملي، وتنظمها أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة حلوان، وهي تعد أكبر مسابقة على مستوى الجامعات المصرية .  
 

ويشرف على المسابقة الدكتور محمد حلمي الأستاذ المساعد بقسم الهندسة المدنية بكلية هندسة المطرية، ومنسق المسابقة.

وصرح الطالب صلاح ابو المجد أحد المشاركين بالمسابقة لصدي البلد أن المسابقة يتنافس خلالها طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية من خلال إنشاء التصميمات المعمارية البسيطة و تعريضها للضغوط لاختبار قوة تحملها "  

وأضاف صلاح أن ذلك يتم عن طريق إنشاء مجسمات جبسية بأحد أقسام المسابقة و تعريضها للصدمات المختلفة من مسافات “ نصف متر ، ثم متر ، ٢ متر ” و هكذا و اكثرهم تحمل يفوز . 

و يشمل قسم اخر بالمسابقة انشاء مجسمات للكباري عن طريق استخدام الاسباجتي و تعريضها لقوة الجذب و اختبار تحملها للأوزان المختلفة و الاكثر تحمل يفوز 

و يشمل قسم اخر من المسابقة انشاء ابتكارات طلابية لاستخدام الطاقة المتجددة تساعد علي حل المشكلات المجتمعية  و يتم تقيمه من خلال لجنة للتحكيم .

أسرة من إجل مصر المركزية بجامعة حلوان الجامعات الهندسة المدنية التصميمات المعمارية Jobs Education

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