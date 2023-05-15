الأعلى منذ 40 عاما.. السعودية تسجل مستوى قياسيا في متوسط هطول الأمطار

أوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، اليوم الإثنين، أن المملكة سجلت مستوى قياسيا في متوسط هطول الأمطار بـ 31.81 ملم في أبريل وهو الأعلى منذ 40 عاماً.

وبحسب التقرير الهيدرولوجي لشهر أبريل 2023؛ فإن متوسط هطول الأمطار على مناطق المملكة بلغ 31.81 ملم، وشهد يوم 14 أبريل تسجيل أعلى قراءة وذلك في محطة شعب أحمد بعسير، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

وبلغ عدد الأيام المطرية من شهر أبريل 26 يوماً، فيما بلغ حجم المياه الواردة إلى السدود القائمة 118 مليون م³.

وأضاف التقرير الذي نشرته الوزارة اليوم عبر حسابها في "تويتر"، أن قراءات محطات وكالة الوزارة للمياه والمركز الوطني للأرصاد بلغت 2163 قراءة، وسجّل عدد أعلى قراءات مطرية في يوم واحد 137 قراءة، وبلغ عدد السدود الوارد إليها السيول 146 سداً، فيما بلغ حجم المياه المنصرفة من السدود القائمة 57.7 م³.

