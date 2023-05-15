أغلقت موقعها الرسمي ..Oppo تنهي أعمالها في السوق الألماني

قامت شركة أوبو Oppo الصينية بإزالة موقعها الرسمي التابع للسوق الألماني بالكامل وهي خطوة تؤكد نيتها تقليل أعمالها التجارية في القارة الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، كانت أوبو تواجه فترة عصيبة في سوق الاتحاد الأوروبي منذ فترة خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، مع شائعات سابقة عن خروج نهائي من القارة بأكملها، والآن ، فإنها اتخذت بالفعل الخطوة الحاسمة وقامت بإزالة موقعها الرسمي الألماني.

تستعد مجموعة BBK (المؤسسة المالكة التي تترأس شركة Oppo و OnePlus) للانسحاب من الكتلة الأوروبية كلها خلال الأشهر القليلة المقبلة، و كانت فرنسا واحدة من الأسواق الأولى لهذه السياسة الجديدة لتأتي بعدها ألمانيا.

Oppo

قد يكون خروج شركة Oppo بالكامل من أوروبا قاب قوسين أو أدنى على الرغم من كونها واحدة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.

قبل أي إعلان رسمي عن نيتها التخارج بالكامل، تم إغلاق الموقع الرسمي للعلامة التجارية في ألمانيا تمامًا. اعتبارًا من الآن ، لا يوجد سوى إعلان واحد لشراكة أوبو المستمرة مع YEFA Champions League. يوجد أيضًا مكان خاص بالأسئلة الشائعة تجيب فقط على سؤال واحد ، وهو مرتبط بأجهزة Oppo الموجودة في ألمانا، بناءً على الشائعات المتداولة بقوة خلال الفترة الحالية، من المتوقع أن يخرج صانع الهواتف الذكية من فرنسا بالكامل في 30 يونيو القادم.

تشير عدة تقارير أيضا إلى أن OnePlus في طريقها هي أيضا للخروج بالكامل من السوق الأوروبي جنبًا إلى جنب مع Oppo ، ولكن تم نفي هذه الادعاءات رسميًا من قبل المتحدث الرسمي.