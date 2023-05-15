تفاصيل أول ملعب كرة قدم مستدام فى مصر

شهدت القاهرة اليوم افتتاح أول ملعب كرة قدم مستدام بمنطقة منشية ناصر مبني من 3 ملايين من أكياس الشيبسي المستهلكة والمعاد تدويرها، سعياً لتوحيد المجتمع في ملعب آمن وشامل يبث متعة كرة القدم، ويترك أثر إيجابي في المجتمع والكوكب.

تأتي المبادرة كجزء من مشروع عالمي حيث تم افتتاح ستة ملاعب في العديد من الدول منها جنوب أفريقيا وبريطانيا والبرازيل وإيطاليا والمكسيك والولايات المتحدة الامريكية تحت وقد أثمر ذلك النجاح عن إطلاق المبادرة في مصر تحت شعار #غير_اللعبة .

في هذه المناسبة قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال افريقيا: "نحن نؤمن بإن توحيد المجتمعات من شأنه خلق مستقبل مشرق. واليوم نحن نفخر بإطلاق مبادرة جديدة التي من شأنها خلق مساحة آمنة وشاملة للمجتمع المصري للاستمتاع ببهجة كرة القدم مع الحد من أي أثر سلبي على البيئة، وذلك بالتعاون مع شركائنا العالميين والمحليين لبناء برامج شمولية تساهم في تحقيق تغيير إيجابي للأجيال القادمة.

كما أضاف أن هذه المبادرة تهدف لإحداث تأثير حقيقي وفعال على المدى الطويل من خلال نشر البهجة في المجتمع المصري عن طريق توفير كل سبل الدعم للشباب وتوفير فرصة ممارسة الرياضة وبالأخص "كرة القدم".