العدل: الحزب يستعد لتقديم 8 استجوابات لوزراء في الحكومة

كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاصيل استجواب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منوهًا بأنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بمستندات وافية، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية من خلال الوسائل المتاحة استخدم كافة ما يتعلق بطلبات الإحاطة والاستجوابات.

وأشار إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا ما زلنا نتحدث على أن استجابة الوزراء على ما يطرحه النواب ليس على ما يرام، موضحًا أنه أعلن عن استخدام وسيلة الاستجواب، مشددًا على أن هناك تحضير لـ8 استجوابات لوزراء في الحكومة الحالية.

قضايا كبيرة

وأوضح إمام، أن هذه الاستجوابات تكون في قضايا كبيرة، مؤكدًا أن وزير التموين والمالية والشباب والرياضة سيكونون موجودين في استجوابات أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مسئولية سياسية على الوزير، متابعًا: "مينفعش الوزير ينحرف عن المصالح وتطبيق الأحكام القضائية".