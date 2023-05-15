عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدل: الحزب يستعد لتقديم 8 استجوابات لوزراء في الحكومة

حزب العدل
حزب العدل

كشف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، عن تفاصيل استجواب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منوهًا بأنه لم يقدم على هذه الخطوة إلا بمستندات وافية، مشددًا على أنه خلال الفترة الماضية من خلال الوسائل المتاحة استخدم كافة ما يتعلق بطلبات الإحاطة والاستجوابات.

وأشار إمام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أننا ما زلنا نتحدث على أن استجابة الوزراء على ما يطرحه النواب ليس على ما يرام، موضحًا أنه أعلن عن استخدام وسيلة الاستجواب، مشددًا على أن هناك تحضير لـ8 استجوابات لوزراء في الحكومة الحالية.

 

 قضايا كبيرة

وأوضح إمام، أن هذه الاستجوابات تكون في قضايا كبيرة، مؤكدًا أن وزير التموين والمالية والشباب والرياضة سيكونون موجودين في استجوابات أمام البرلمان خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هناك مسئولية سياسية على الوزير، متابعًا: "مينفعش الوزير ينحرف عن المصالح وتطبيق الأحكام القضائية".

حزب العدل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير التموين البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

450 جنيها انخفاضا.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة للمصريين

عقبة الثالثة عصرا.. بشرى لـ الأهلي أمام صن داونز بنهائي دوري الأبطال

بعد الإفراج عن أكبر كمية أعلاف.. انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن الآن

نص التحقيقات.. ماذا حدث بين حسن شاكوش وزوجته ريم صادق؟ | خاص

اشتري الآن.. شعبة الذهب تزف خبرا سارا للمصريين.. ومفاجأة عن سعر عيار21

أصغر سيارة فيات زيرو فى مصر.. بديلة ميني كوبر

وفاة الفنان النوبي محمد الأدنداني

سعر مفاجأة لعيار21.. انخفاض تاريخي للذهب اليوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

إعلان عاجل للخارجية الكويتية.. تعرض منزل أحد دبلوماسييها لاعتداء بالسودان

أغلقت موقعها الرسمي ..Oppo تنهي أعمالها في السوق الألماني

بمظهر رياضي .. سعر وموصفات رينو ستيب واي 2023 في مصر

أول غواصة ذاتية الصنع.. صفقة عسكرية جديدة بين تايوان وأمريكا.. تفاصيل

السيسي يبحث هاتفيا مع رئيس جمهورية جنوب أفريقيا تعزيز التعاون بين البلدين

اتحاد الدواجن: لولا الاكتفاء الذاتي من البيض والفراخ لأرتفعت أسعار اللحوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة حمدة الملهمة..ولدت ابنتها قبل موعدها فوجدت حلا لمعاناة الأمهات مع رضع الحضانات

لغز بصري.. اكتشف زاحف البزاق وحيوان الحلزون خلال 90 ثانية

بتتخن وفيروس كورونا ساعد على انتشارها..أزمة الفئران تهدد بريطانيا.. شاهد

يستمر حتى الخميس.. قصور الثقافة تقدم «عادلون» على مسرح الإقليمية ببورسعيد

فيديو

هتجوز 10 لو الشرع يسمح ومين قال المنتحر لا يدخل الجنة.. قذائف ياسمين الخطيب

شاب ووالده يحاصران عريس المنيرة ويسقطاه ضحية بسبب البلياردو |شاهد

انتهكت المؤسسات الدينية.. قصة سيدة اعتلت منبر مسجد بدون حجاب في المغرب

تفاصيل وخطوات التقديم على أراضي الاستثمار التابعة للإسكان |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ