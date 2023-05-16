برنامج للورش الفنية في قصر ثقافة العريش بشمال سيناء

ينفذ إقليم القناة وسيناء الثقافي،برنامج للورش الفنية ، بقصر ثقافة العريش بفرع ثقافة شمال سيناء ، في إطار برنامج الملتقى الثقافي الحادي عشر لشباب أهل مصر بقصر ثقافة العريش شمال سيناء ، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، واللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ الإقليم، والفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والكاتب محمد نبيل محمد وكيل وزارة الثقافة لإقليم القناة وسيناء، والدكتورة حنان موسى وكيل وزارة الدراسات والبحوث.

الورش الفنية

وقال أشرف المشرحانى رئيس فرع ثقافة شمال سيناء أن الورش الفنية تضمنت ما يلي:

_ ورشة حرف بيئية فى مجال المشغولات الجلدية، للمدرب مصطفى إسماعيل.

_ ورشة حرفية فى مجال الحلي، للمدربة حورية عصمت.

_ ورشة حرف بيئية فى مجال ديكوباج، للمدربة رانيا المهدي.

_ ورشة حرف بيئية في مجال النحاس والصدف مدرب جلال عبد الخالق

_ ورشة بيئية فى مجال الخيامية، للمدرب كريم خلف.

_ ورشة فنية في مجال التشكيل بالورق، للمدرب خالد عبد المجيد.

_ ورشة فنية فى مجال الدراما المسرحية، للمدرب مجدي الشريف.



وتستمر هذه الورش في قصر ثقافة العريش يوميا، حتى مساء الخميس 18 مايو 2023، تحت إشراف الفنانة إيناس سمير مدير قصر ثقافة العريش.

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