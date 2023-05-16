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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

السفير إيهاب نصر: مصر حريصة على تعزيز العلاقات البرلمانية مع فرنسا

صدى البلد

استقبل السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وفداً من لجنة الشئون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي، حيث تناول الاجتماع مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين، وتطورات الأوضاع في المنطقة. 

وأكد السفير إيهاب نصر في مستهل الاجتماع على اهتمام مصر بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وتبادل الزيارات بين أعضاء مجلسي الشيوخ من الجانبين، بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة وتنمية العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا. 

وفي هذا السياق، أشاد مساعد وزير الخارجية بالعلاقة الاستراتيجية التي تجمع بين مصر وفرنسا، وهو ما انعكس في معدلات التبادل التجاري بين البلدين وحجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، خاصة مع ما تقدمه مصر من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن العلاقات المتميزة بين البلدين في مجالات الثقافة والتعليم. 

وأكد السفير نصر أهمية مواصلة التعاون بين البلدين على كافة المستويات وفي كافة الملفات لإيجاد حلول للتحديات المشتركة التي تواجه البلدين، لا سيما الهجرة غير الشرعية والإرهاب وأمن الطاقة،  إضافة إلى زيادة تدفق الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.

وشهد الاجتماع أيضاً تبادل وجهات النظر حول عدد الموضوعات الإقليمية والتحديات التي تفرضها، وسبل التعامل معها لتعزيز الأمن والاستقرار على المستوي الإقليمي والدولي.

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الاستثمارات الفرنسية الهجرة غير الشرعية السفير ايهاب نصر حجم الاستثمار مجلس الشيوخ الفرنسي

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