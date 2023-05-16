عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل سعر لـ PlayStation 5 .. إلحقه بسرعة

أفضل سعر لحد دلوقتي
أفضل سعر لحد دلوقتي ل PlayStation 5 .. إلحقه بسرعة

تنهال العديد من الاستفسارات من عشاق ألعاب الفيديو عن سعر بلايستيشن PlayStation 5، لاقتناء الجهاز الأحدث من شركة سوني اليابانية لذلك سنوضح أفضل العروض له الآن.

ويتوفر جهاز الألعاب PlayStation 5، لحسن الحظ، على موقع أمازون الهند بسعر يقدر ب 49990 روبية هندية بعد الخصم (أي ما يعادل 18 ألف و 500 جنيه مصري تقريبا ).

أفضل سعر لحد دلوقتي ل PlayStation 5 .. إلحقه بسرعة

مميزات PlayStation 5

وتشمل مميزات جهاز PlayStation 5 مساحة تخزينية SSD توفر سرعة فائقة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مخصص من AMD، إلى جانب صوت مجسم 3D غامر، وهو ما تقول الشركة اليابانية أنه يوفر أفضل تجربة للمستخدمين ويفتح الآفاق للمطورين لإبداع ألعاب أفضل، كما يحمل الجيل الجديد من بلاي ستيشن محرك أقراص 4K Blu-ray يدعم تشغيل الأقراص بسعة حتى 100 جيجابايت، مع ذراع تحكم جديد يقدم تصور جديد للإحساس باللمس في أثناء اللعب.

 

تصميم PlayStation 5

وجاء التصميم لجهاز PlayStation 5 مفاجئا، حيث أنه عمودي على غرار جهاز مايكروسوفت للألعاب Xbox Series X، مع إمكانية استخدامه في الوضع الأفقي.

ويكتسب اللون الأبيض من الأجناب، مع اللون الأسود الممزوج بالأزرق في المنتصف، ليتناسب مع تصميم ذراع التحكم الجديدة التي ستأتي مع الجهاز.

ودعمت سوني جهاز PlayStation 5 الجديد بحامل يتيح استخدام الجهاز أو وضعه في كلا الاتجاهين رأسيا وأفقيا، مع وجود فتحات لتبديد الحرارة.

PlayStation طلعت مصطفى العقارية بلايستيشن أمازون مميزات PlayStation 5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

تراجع أسعار الذهب اليوم.. ومفاجأة في عيار 21

مروان عطية يثير قلق جمهور الأهلي بهذا المنشور

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الفراخ في النازل|هزة تضرب أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3000 جنيه

نقص مستلزمات وسوء نظافة.. وزير الصحة يكشف مخالفات بالجملة بمستشفى حلوان العام

كنز جديد في الصحراء الغربية.. اكتشافات نفطية متوقعة ومفاجأة تفجرها شركة أمريكية

موضوعات متعلقة

شات واتساب بباسوورد.. محدش هيقدر يوصل للشات بينك وبين خطيبتك أو مراتك| الطريقة هنا

أخبار التكنولوجيا.. ميزة تعديل الرسائل متاحة على واتساب.. خدمة جديدة في تيك توك تستهل عملية البحث

أرخص هواتف ريلمي في مصر لأصحاب المرتبات القليلة

تخفيض 42 %.. اشتري موبايل Motorola Edge الجديد بخصم 7750 جنيها

جوجل تدفع 8 ملايين دولار بسبب حملة Marketing كاذبة.. تفاصيل

مشاكل إنتاجية تواجه نظارة آبل للواقع المختلط

ميزة جديدة في تيك توك TikTok هتسهل عليك عملية البحث.. تعرف عليها

نوفا Y70 .. أرخص وأفضل موبايل هواوي في مصر

ترشيحاتنا

10 هزات أرضية تضرب سوريا في 24 ساعة

عمره 52 عامًا.. فنان سعودي شهير يفارق الحياة بسبب سكتة قلبية

مقدما الحل.. استشاري يحذر من حالات الابتزاز الإلكتروني للأطفال

تسجيل صوتي يكشف مفاجأة في خناقة حسن شاكوش وزوجته

زيادة في أعداد الصيادلة بمستشفي دار السلام العام.. ووزير الصحة يوجه بتوزيعهم

رائد العزاوي: التحديات الأمنية والوضع الاقتصادي أهم الملفات أمام القمة العربية 32

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الفئران والنحل.. خنافس طائرة وبق تغزو منازل بريطانيا وتسبب رعبا

بعد وفاة طالبة المنيا.. هل يؤدي الحزن للموت؟

حقيقة البطيخ المسرطن.. 4 علامات تكشف بسهولة عن الفاكهة المحقونة

إطلالة جريئة.. سعر خيالي لفستان منى زكي في أحدث ظهور لها

فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطيب الفنانة أسماء أبواليزيد/ فيديو جراف

أقام علاقة زوجية كاملة.. محامية زوجة حسن شاكوش تفجر مفاجأة في القضية / فيديو جراف

تخفيض الجنيه| على الإدريسى: قرار التعويم سيؤجل شهرين وفقاً لتوقعات البنوك..فيديو

بعد موقفه من المثلية.. نانت يعاقب مصطفى محمد بهذه الطريقة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ