أفضل سعر لـ PlayStation 5 .. إلحقه بسرعة

تنهال العديد من الاستفسارات من عشاق ألعاب الفيديو عن سعر بلايستيشن PlayStation 5، لاقتناء الجهاز الأحدث من شركة سوني اليابانية لذلك سنوضح أفضل العروض له الآن.

ويتوفر جهاز الألعاب PlayStation 5، لحسن الحظ، على موقع أمازون الهند بسعر يقدر ب 49990 روبية هندية بعد الخصم (أي ما يعادل 18 ألف و 500 جنيه مصري تقريبا ).

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مميزات PlayStation 5

وتشمل مميزات جهاز PlayStation 5 مساحة تخزينية SSD توفر سرعة فائقة، بالإضافة إلى معالج رسوميات مخصص من AMD، إلى جانب صوت مجسم 3D غامر، وهو ما تقول الشركة اليابانية أنه يوفر أفضل تجربة للمستخدمين ويفتح الآفاق للمطورين لإبداع ألعاب أفضل، كما يحمل الجيل الجديد من بلاي ستيشن محرك أقراص 4K Blu-ray يدعم تشغيل الأقراص بسعة حتى 100 جيجابايت، مع ذراع تحكم جديد يقدم تصور جديد للإحساس باللمس في أثناء اللعب.

تصميم PlayStation 5

وجاء التصميم لجهاز PlayStation 5 مفاجئا، حيث أنه عمودي على غرار جهاز مايكروسوفت للألعاب Xbox Series X، مع إمكانية استخدامه في الوضع الأفقي.

ويكتسب اللون الأبيض من الأجناب، مع اللون الأسود الممزوج بالأزرق في المنتصف، ليتناسب مع تصميم ذراع التحكم الجديدة التي ستأتي مع الجهاز.

ودعمت سوني جهاز PlayStation 5 الجديد بحامل يتيح استخدام الجهاز أو وضعه في كلا الاتجاهين رأسيا وأفقيا، مع وجود فتحات لتبديد الحرارة.