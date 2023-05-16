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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

جبالي: مصر لا تدخر جهدا في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب يُلقي كلمة أمام برلمان أذربيجان

ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة أمام برلمان أذربيجان أكد فيها على أن مصر لا تدخر جُهداً في تعزيز علاقاتها التاريخية الراسخة بأذربيجان، وهناك دفعة نوعية وزخم ايجابي للعلاقات المصرية – الأذرية.

جاء ذلك في إطار زيارته الرسمية لجمهورية أذربيجان تلبيةً لدعوة رئيسة برلمان أذربيجان.

 

وخلال كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أن مصر تنظر بعين الاعجاب والتقدير بالنظر إلى ما حققته أذربيجان في عهد الزعيم الأذري الراحل حيدر علييف، من تطور وتقدم في كافة المجالات، والذي يواكب اليوم الذكرى المئوية لميلاده، مؤكداً على سعي مصر الراسخ لتعزيز علاقات التعاون بين مصر وأذربيجان وتبادل الخبرات خاصة في مجال البنية التحتية والذي حققت فيه مصر طفرة هائلة . 

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