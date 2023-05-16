شاهد.. فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية من البوسنة جراء هطول أمطار غزيرة

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان “فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية من البوسنة جراء هطول أمطار غزيرة”.

ووفقا للتقرير، شهدت الأجزاء الشمالية من البوسنة فيضانات عارمة بعيد هطول أمطار غزيرة.

وتمّ تصنيف عدة أماكن كمدن منكوبة بعد أن اضطر آلاف السكان إلى قضاء الليل خارج منازلهم التي غمرتها المياه.

وكإجراء إحترازي، دعت البلديات السكان إلى مغادرة منازلهم.

ونظرا لكميات الأمطار المعتبرة، فقد خرجت عدة أنهار عن جداولها في المناطق المنخفضة بالشمال على غرار أنهار أونا وسانا وبلها، ما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية بعد يومين من هطول الأمطار.