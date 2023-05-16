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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها الصناعة والصحة والتعليم ..

شكري: مصر ترحب بتوفير الدعم الفني لموريتانيا في مختلف القطاعات الحيوية| صور

شكري ونظيره الموريتاني
شكري ونظيره الموريتاني

استقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك. 

وصرح السفير أحمد أبو زيد المُتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أشار إلى التطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين مصر وموريتانيا، والتطلع إلى عقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى وزيري الخارجية في أقرب وقت. 

كما أعرب أيضاً عن حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات خاصة في قطاعات الصيد البحري والزراعة والثروة السمكية والحيوانية وصناعة الدواء.  

وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، بأن وزير الخارجية أكد على أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، كما أكد من ناحية أخرى على انفتاح مصر لتوفير الدعم الفني لموريتانيا في مختلف القطاعات الحيوية ومنها الصناعة والصحة والتعليم، مبرزاً التعاون القائم بين البلدين في مجال التعليم الجامعي والمنح الدراسية المقدمة للطلبة الموريتانيين في الجامعات المصرية والأزهر الشريف. 

وتناول الوزيران خلال اللقاء عدداً من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأبرزها الأوضاع في كل من السودان وليبيا وسوريا.

ومن جانبه، أعرب وزير خارجية موريتانيا عن التقدير الكبير للعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقتين، وحرص موريتانيا على استمرار دفع التعاون مع مصر قدماً في شتى المجالات. واتفق الوزيران على استمرار العمل بشكل مشترك نحو دفع العلاقات بين مصر وموريتانيا إلى آفاق أرحب.

وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
وزير الخارجية يستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج
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