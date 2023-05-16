فوائد مشروب قشر الرمان للجسم .. وطريقة عمله الصحيحة

يعد قشر الرمان من أكثر المواد الطبيعية القادرة على علاج أمراض الجهاز الهضمى والقلب ويقوي المناعة، خاصة أنه يطرد السموم من الجسم .

ولكن ما لايعلمه كثيرون أن طريقة استخدام وتناول مشروب قشر الرمان تلعب دور كبير فى تحديد حجم الاستفادة الحقيقية التى يحصل عليها الجسم.

وعرض لكم طريقة عمل مسحوق قشر الرمان لعلاج الأمراض العضوية stylecraze



مكونات مشروب قشر الرمان الصحى

مسحوق الرمان - 1 ملعقة صغيرة

أوراق النعناع

زنجبيل

بذور الكمون

أوراق الشاي الأخضر العضوي

عسل - 1 ملعقة صغيرة

طريقة عمل مشروب قشر الرمان

ضعي جميع الأعشاب في مطحنة القهوة واطحنيها إلى مسحوق ناعم.

أضف 1 ملعقة صغيرة من الخليط إلى 1/4 كوب من الماء واتركه ليغلي لمدة 1 دقيقة.

أخرج الخليط من الموقد واتركه ينقع لمدة 5 دقائق وصفي الشاي وأضف العسل عندما يسخن.

فوائد مشروب قشر الرمان



تقول باربرا كوفالينكو ، مستشارة التغذية: "شاي قشر الرمان غني بمضادات الأكسدة ، التي يمكن أن تساعد في حماية خلاياك من التلف وتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة. كما أنه يحتوي على مركبات مضادة للالتهابات ، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم وتعزيز الصحة العامة ".

وتضيف: "من أهم فوائد شاي قشر الرمان قدرته على وقف الإسهال و يُعتقد أن هذا يرجع إلى وجود مادة العفص في القشرة ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب والتهيج في القناة الهضمية. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد هذا التأثير ، لذلك لا ينصح باستخدام شاي قشر الرمان كعلاج وحيد للإسهال ".

ملحوظة : يمكنك استخدام مسحوق الرمان في أي خليط عشبي تريده تقريبًا ولكن هذه الوصفة من الطرق التى تعزز فوائده.