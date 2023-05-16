طارق أبوالعينين يتلقى العزاء من الحضور في جنازة عمه أحمد أبو العينين ..فيديو وصور

تلقى طارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، العزاء من الحضور خلال جنازة عمه أحمد محمد أبو العينين، مدير عام مجموعة سيراميكا كليوبترا، شقيق النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وتلقي طارق أبو العينين عزاء أحمد محمد أبو العينين، من الحضور، عقب صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكان من ضمن الحضور في جنازة شقيق النائب محمد أبو العينين: الأستاذة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، الكاتب الصحفي أحمد صبري، عمر أبو العينين ويوسف أبو العينين نجلي النائب محمد أبو العينين، محسن حسن مدير عام كليوباترا جروب، الإعلامي أحمد موسي، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولين العرب الأسبق، المستشار القانوني حسام السنهوري،الكاتبة صفاء نوار رئيس تحرير موقع التعليم والعقارات، الكاتب محمد وديع رئيس تحرير موقع سي،والكاتب عمرو الخياط رئيس تحرير جريدة الأخبار، بجانب إلي قيادات مجموعة كليوباترا جروب، والعشرات من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

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