مقتل 3 عناصر أمنية تركية جنوب البلاد في مطاردة مع إرهابيين



أعلن الأمن التركي عن قيامه بعمليات ضد عناصر إرهابية في جنوب البلاد وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



ذكرت وزارة الداخلية التركية، أنه خلال العمليات سقط 3 عناصر أمن ضحايا العملية.



وأضافت بأن العملية ترتبط بمكافحة الإرهاب بولاية شرناق جنوب شرقي ‎تركيا.

يأتي ذلك، فيما تنتظر تركيا الجولة الثانية من الانتخابات أواخر هذا الشهر.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، تقدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحصوله على أقل من٥٠%.

تأتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، بعد مرور ثلاثة أشهر على الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وضربت معها سوريا، حيث تحولت مساحات شاسعة إلى أنقاض، ولقي قرابة ال50 ألف شخص مصرعهم، ونزح ما يقرب من 3 ملايين آخرين، وفق ما ذكرت شبكة سي ان بي سي الأمريكية.

