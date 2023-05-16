عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 3 عناصر أمنية تركية جنوب البلاد في مطاردة مع إرهابيين

تركيا
تركيا


أعلن الأمن التركي عن قيامه بعمليات  ضد عناصر إرهابية في جنوب البلاد وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت وزارة الداخلية التركية، أنه خلال العمليات سقط  3 عناصر أمن ضحايا العملية.


وأضافت بأن العملية ترتبط بمكافحة الإرهاب بولاية شرناق جنوب شرقي ‎تركيا.
يأتي ذلك، فيما تنتظر تركيا الجولة الثانية من الانتخابات أواخر هذا الشهر.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، تقدم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بحصوله على أقل من٥٠%.

تأتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية التركية، بعد مرور ثلاثة أشهر على الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد، وضربت معها سوريا، حيث تحولت مساحات شاسعة إلى أنقاض، ولقي قرابة ال50 ألف شخص مصرعهم، ونزح ما يقرب من 3 ملايين آخرين، وفق ما ذكرت شبكة سي ان بي سي الأمريكية.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا السودان إلى 822 قتيلا بسبب الاشتباكات المستمرة

توترات عنيفة.. محللون يستبعدون خوض الصين حربا مع امريكا بسبب تايوان

روسيا تعلن تدمير منظومة صواريخ باتريوت أمريكية في كييف

مفاجأة .. صادرات النفط الروسية ترتفع رغم الحظر الغربي

صحف الإمارات| بن زايد يتلقى دعوة للقمة العربية.. وقتال عنيف وضربات جوية مع دخول الصراع السوداني شهره الثاني

هجوم على نائبة بايدن بسبب عمره.. فهل هي مؤهلة لتولي مكانه

مرض معدٍ يظهر في أمريكا وقبلها أوروبا .. تفاصيل

بعد أكثر من سنة.. أمريكا ترد على روسيا بالأسلحة النووية

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ