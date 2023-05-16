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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إيهاب الخراط يقترح تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور على أساس القوة الشرائية

النائب إيهاب الخراط
النائب إيهاب الخراط

وجه النائب إيهاب الخراط، ممثل الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بالحوار الوطني، التحية والتقدير لمشروع «تكافل وكرامة»، إذ ارتفع المعاش من 500 جنيه عام 2022 إلى 625 جنيهًا عام 2023. 

وقدم النائب إيهاب الخراط ، اقتراح حول: «تحديد المعاشات والحد الأدنى للأجور بما بها «تكافل وكرامة» على أساس القوة الشرائية».

وعن مشروع حياة كريمة، أضاف عضو مجلس الشيوخ، خلال جلسة «برامج الحماية الاجتماعية.. الوضع الراهن والتطورات الجديدة» للمحور الاقتصادي بالحوار الوطني،  والمذاع على شاشة «إكسترا لايف»، أنَّه مشروع جليل وعظيم، وبه استثمارات كبيرة وقدم بينة تحتية عظيمة ولكن نحتاج لمزيد من المدارس والمستشفيات ومراكز التكنولوجيا.

وتابع إيهاب الخراط، أنَّ المدرسين والأطباء يحتاجون إلى حماية اجتماعية الآن، فيجب النظر في تحويل جزء من ميزانية حياة كريمة إلى بناء العنصر البشري وليس فقط من ناحية التدريب والأجور وليس فقط بناء مزيد من المباني التي نحتاجها بالفعل، ولكننا نحتاج إلى أكثر.

وعن البطالة، اقترح «الخراط»، أن يرتبط إعانة البطالة بمكتب توظيف محلي فعّال، يبحث عن الفرص المحلية للعمل، ومن لم يقبل هذه الفرص يُحرم من إعانة البطالة، ولكن من لم نوفر له فرصة عمل يجب أن يتقاضى إعانة بطالة، مؤكدا على أهمية احترام حرية الرأي الأخر كونها هامة لتحقيق حماية اجتماعية.

وأشار النائب إيهاب الخراط، إلى أنَّ 70% من قوة العمل في القطاع غير الرسمي، لذلك لابد من أن تمتد منصة الحماية الاجتماعية إلى هؤلاء المواطنين، مقترحًا: «ارتباط التعليم خاصة الفني باحتياجات سوق العمل المحلية»، موضحًا أنَّ الحماية الاجتماعية جزء من العدالة الاجتماعية التي تعد جزء من الاقتصاد.

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