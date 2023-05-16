بالوصفة الإيطالية.. طريقة عمل الريزوتو الأصلي في المنزل

تعتبر طريقة عمل الريزوتو الأصلي من الأكلات الإيطالية المميزة والتي اشتهرت فيما بعد في المطبخ العالمي، و إذا كنت من محبي عمل الأكلات السهلة فيمكنكم تحضير هذه الوصفة الشهية والسريعة.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الريزوتو، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تقديمها في المنزل وتحضيرها في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الريزوتو الأصلي

طريقة عمل الريزوتو الأصلي

مقادير طريقة عمل الريزوتو الأصلي :

3 كوب ماء

2 كوب وثلث مرق الدجاج

ربع كوب زبدة

نصف بصلة مفرومة

كوب أرز

نصف كوب كريمة طهي

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

ملح

فلفل حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة تحضير الريزوتو الأصلي :

_ نقوم بتسخين الماء مع المرق على نار متوسطة حتى تغلي، نخفف النار ونتركها على النار.

_ نديب 2 ملعقة كيبرة زبدة في قدر على نار متوسطة ويضاف البصل وقلّبي حتى يذبل.

_ يضاف الأرز وقلّبي لمدة دقيقتين، ثم يضاف ثلث كوب من مزيج المرق والماء، ونقلب حتى يتم امتصاصه.

_ نرفع درجة حرارة النار، ويضاف كوب آخر من المرق، ثم ندع القدر على النار بدون أن تغطيه حتى يتم امتصاص السوائل كلها.

_ نكرر هذه الخطوة بإضافة كوب من المرق في كل مرة والانتظار حتى يتم امتصاصها حتى تنتهي كمية المرق.

_ ندع على النار لمدة 25 دقيقة حتى يصبح قوامه كالكريمة.

_ تضاغ الكريمة، الجبنة، الملح والفلفل وباقي كمية الزبدة، ثم نقلبها لمدة دقيقتين، ثم نزين الريزوتو بالبقدونس ونقدمه.