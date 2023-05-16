عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالوصفة الإيطالية.. طريقة عمل الريزوتو الأصلي في المنزل

طريقة عمل الريزوتو
طريقة عمل الريزوتو الأصلي  

تعتبر طريقة عمل الريزوتو الأصلي من الأكلات الإيطالية المميزة والتي اشتهرت فيما بعد في المطبخ العالمي، و إذا كنت من محبي عمل الأكلات السهلة فيمكنكم تحضير هذه الوصفة الشهية والسريعة.

منها الأرز.. تحذير من إعادة تسخين هذه الأكلات | اعرف السبب

أكلة خفيفية وسريعة.. طريقة عمل طبق التونة بالخضار 

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الريزوتو، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ الإيطالي، والتي يمكن تقديمها في المنزل وتحضيرها في أقل من 45 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 6اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

 

طريقة عمل الريزوتو الأصلي

 

طريقة عمل الريزوتو الأصلي

 

مقادير طريقة عمل الريزوتو الأصلي :

3 كوب ماء

2 كوب وثلث مرق الدجاج

ربع كوب زبدة

نصف بصلة مفرومة

كوب أرز

نصف كوب كريمة طهي

ربع كوب جبن بارميزان مبشور

ملح 

فلفل حسب الرغبة

بقدونس مفروم للتزيين

 

طريقة تحضير الريزوتو الأصلي :

_ نقوم بتسخين الماء مع المرق على نار متوسطة حتى تغلي، نخفف النار ونتركها على النار.
_ نديب 2 ملعقة كيبرة زبدة في قدر على نار متوسطة ويضاف البصل وقلّبي حتى يذبل.
_ يضاف الأرز وقلّبي لمدة دقيقتين، ثم يضاف ثلث كوب من مزيج المرق والماء، ونقلب حتى يتم امتصاصه.
_ نرفع درجة حرارة النار، ويضاف كوب آخر من المرق، ثم ندع القدر على النار بدون أن تغطيه حتى يتم امتصاص السوائل كلها.
_ نكرر هذه الخطوة بإضافة كوب من المرق في كل مرة والانتظار حتى يتم امتصاصها حتى تنتهي كمية المرق.
_ ندع على النار لمدة 25 دقيقة حتى يصبح قوامه كالكريمة.
_ تضاغ الكريمة، الجبنة، الملح والفلفل وباقي كمية الزبدة، ثم نقلبها لمدة دقيقتين، ثم نزين الريزوتو بالبقدونس ونقدمه.

الريزوتو الريزوتو الأصلي طريقة عمل الريزوتو الأصلي المطبخ الإيطالي الأكلات الإيطالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| كيف تسبب الحزن بموت طالبة المنيا ؟.. هذا ما تفعله التمارين الرياضية في شعرك.. طرحة بربع مليون جنيه تثير ضجة .. سعر خيالي لفستان منى زكي

بفستان مجسم.. رزان مغربي تبرز رشاقتها في أحدث جلسة تصوير لها|شاهد

بالدولار والمصري.. سعر غير متوقع لإطلالة درة البيضاء

احترس منهم .. 9 أعراض عليك ملاحظتها تدل على نقص الحديد بالجسم

صدمة.. نهاية مرعبة لصديقتين قررتا إجراء عملية شد وشفط بتركيا

لا تغفل عنها .. ماذا يحدث لجسمك عند شرب الماء بعد الإستيقاظ مباشرة؟

اللون والتصميم.. 3 أخطاء أفسدت إطلالة أنغام في حفلها بالكويت

على الطريقة الإيطالية خطوة بخطوة.. حضري مكرونة فيتوتشيني في المنزل

ترشيحاتنا

الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في باخموت.. تفاصيل

لبنان.. إصدار مذكرة توقيف دولية لحاكم مصرف لبنان

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ