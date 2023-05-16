بمشاركة مصر.. قادة أفريقيا يتدخلون للتوسط في الصراع بأوكرانيا

قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على استضافة بعثة سلام من القادة الأفارقة تضم مصر والسنغال وأوغندا الذين يسعون لحل الصراع بين البلدين.

وكشف رامافوزا، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أنه تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن الاقتراح.

وحسب “رويترز”، قال رامافوزا، “أظهرت مناقشاتي مع الزعيمين أنهما مستعدان لاستقبال القادة الأفارقة ولإجراء مناقشة حول كيفية إنهاء هذا الصراع”.

وأضاف: “ما إذا كان ذلك سينجح أم لا سيعتمد على المناقشات التي ستجرى”.

وقال رامافوزا: “طوال الوقت، كنا حازمين بشأن هذه النقطة: جنوب إفريقيا لم ولن تنجر إلى صراع بين القوى العالمية”.

وفي إعلانه اليوم الثلاثاء، قال رامافوزا إن قادة السنغال وأوغندا ومصر وافقوا على المشاركة في المبادرة.

وأضاف زعيم جنوب أفريقيا أنه تم إطلاع الأمين العام للأمم المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الفكرة.

وجنوب إفريقيا، وهي جزء من مجموعة دول البريكس إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين، هي من بين الدول التي رفضت الانضمام إلى الحملة التي تقودها الولايات المتحدة لفرض عقوبات على موسكو ردًا على الأعمال العدائية في أوكرانيا.