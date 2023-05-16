بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

اجتمعت لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي لالتقاط مجموعة من الصور الرسمية قبل انطلاق فعالياته مساء اليوم.

ومن المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء،فعاليات النسخة 76 من مهرجان كان السينمائي الدولي، وسط آمال وتطلعات عالية إلى مستوى الأفلام هذا العام، وهو الحدث الذي يكون بمثابة إطلاق الشرارة لموسم الجوائز الجديد.

تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في الفترة من 16 حتى 27 مايو الجاري، وتشهد هذا العام حضورا عربيا قويا، وأفلام تعرض وتنافس لأول مرة في مسابقاته المختلفة.

يترأس المخرج روبن أوستلوند لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وهي مهمة شاقة كل عام لاختيار عمل واحد يمنح جائزة الأفضل ويعود أبطاله بالسعفة الذهبية، في ظل تطور السينما العالمية، والقصص التي تعرض على الشاشة، وتذهب دائما الأفضلية للأعمال الإنسانية والقصص المؤثرة.

يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، 7 أفلام من أصل 21 من إخراج نساء، من بينهن كاثرين كورسيني، وجيسيكا هاوسنر، وهو رقم قياسي يقدم لأول مرة لأقدم مهرجان فني بعد تعرضه انتقادات متكررة للافتقاد إلى التكافؤ بين الجنسين، ويعد تقدم ملحوظ في هذه الإشكالية.

لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما

اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، بعد مسيرة فنية ناجحة.

جون سي رايلي الذي يبلغ من العمر 57 عاما، اشتهر طوال مسيرته الفنية بتقديم أعمال كوميدية شهيرة، وتعد هذه الخطوة علامة مميزة في مشواره.

يشارك في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما "Un Certain Regard" التي تقيم أفلاما فنية لشباب صناع السينما، كل من المخرجة وكاتبة السيناريو الفرنسية أليس وينوكور، الممثلة الألمانية باولا بير، المخرج والمنتج الفرنسي الكمبودي ديفي تشو، والممثلة البلجيكية إيميلي ديكين.