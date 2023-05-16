السعودية توجه دعوة رسمية إلى الكويت لحضور القمة العربية في جدة

قالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، إن أمير الكويت، نواف الأحمد الجابر الصباح، تلقى دعوة رسمية من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور القمة العربية الـ 32، التي تنطلق خلال أيام في مدينة جدة.

وبحسب الوكالة الكويتية، فقد تسلم الدعوة ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر "بيان" في العاصمة الكويتية.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة العادية رقم 32 لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الـ 19 من مايو الجاري في مدينة جدة السعودية.

وتنعقد القمة العربية بمشاركة سوريا، التي استعادت مقعدها في الجامعة بقرار من مجلس الجامعة على المستوى الوزاري مطلع الشهر الجاري.