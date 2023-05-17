حقوق الوالدين بعد الوفاة.. تعرف على كيفية برهما

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما، وما هي الحقوق الواجبة لهما بعد الوفاة.



وقال أمين الفتوى، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، إن حقوق الوالدين بعد الوفاة، أهمها: الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وصلة صديقهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما.



كيفية بر الوالدين بعد وفاتهما



بر الوالدين لا ينقطع بعد موتهما، فهناك وسائل عدة لبرهما بالعديد من الطاعات، منها: الدعاء لهما، والصدقة عنهما، وهبة ثواب قراءة القرآن إليهما، وزيارة قبرهما، وأن نصل رحمهما وأصدقاءهما. فكل هذه الأمور تحقق الألفة حتى لو مات الوالدين كأنهما ما زالا معنا في الحياة، فبر الوالدين لا يتوقف بعد موتهما.



فضل بر الوالدين



الله تعالى أمر بالإحسان وبر الوالدين لقول الله تعالى: «وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا» (الإسراء: 23، 24).