المهندس خالد صديق: تسليم وحدات مثلث ماسبيرو للأسر المستحقة الأحد المقبل

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الأسر الذين كانوا يقطنون مثلث ماسبيرو عددهم حوالي 4537 أسرة، ومنهم أكثر من 560 أسرة انتقلوا إلى للأسمرات ، بينما 913 أسرة لديهم رغبة في العودة لمثلث ماسبيرو، وكانوا يحصلون على قيمة الإيجار لحين الانتهاء من المشروع.

وتابع خالد صديق، خلال مكالمة هاتفية له في برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية "قصواء الخلالي"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن الأرقام تشير إلى حجم ما بذلته الدولة في مشروع مثلث ماسبيرو، وأن حجم التعويضات الذي تم دفعه لملاك الأراضي يختلف عن تعويض أصحاب العقارات، وكل هذه الأرقام كانت بمليارات الجنيهات جرى دفعها للعمل بالمشروع.

موعد تسليم وحدات مثلث ماسبيرو

وأضاف خالد صديق أن موضحا أنه سيتم البدء في تسليم وحدات مثلث ماسبيرو للأسر المستحقة الأحد المقبل ولمدة شهرين.