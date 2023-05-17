بأغنية رايقة.. عمرو دياب يتصدر تيك توك في شرق آسيا

تصدرت أغنية "رايقة" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع تيك توك في شرق آسيا وتحديدا في دولة أندونيسيا٫ وفي سابقة هي الأولى من نوعها ،تداول عدد كبير من الشباب والفتيات في أندونيسيا مقاطع فيديو لهم وهم يغنون أغنية رايقة لعمرو دياب .

وانتشرت المقاطع بشكل كبير حتى أصبحت كلمة رايقة من أكثر الكلمات تداولا بين مقاطع الفيديو المصورة في تطبيق تيك توك بأندونيسيا .

وتم تداول فيديوهات ومقاطع من الاغنية مصحوبة بترجمة انجليزية للكلمات مع النص العربي لها ، وقدم عدد كبير منهم غناءا وعزفا للأغنية بشكل جيد يظهر محاولاتهم إتقان اللهجة المصرية من خلال أغنية عمرو دياب.

يذكر أن عمرو دياب كان قد طرح أغنية رايقة عام 2021 وهي من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى وتوزيع طارق مدكور من ناخية أخرى يستعد الفنان عمرو دياب لاحياء حفل كبير في الكويت يوم ١٨ مايو الجاري

حفل عمرو دياب

واحيا عمرو دياب حفل غنائي الجمعة الماضية بالجامعة الأمريكية وسط حضور عدد كبير من الجمهور في أجواء من البهجة والسعادة التى امتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين من وصلات الغناء الرقصات وقفشات الدعابة المتبادلة بين الهضبة وحشود الجماهير المسبوقة بالـAUC .

وقدم الهضبة عددا كبيرا من أغانيه التي تألق بها طوال مراحل زمنية امتدت لأكثر من 35 عاما منها "ده لو اتساب" ، "برج الحوت" ،"أنت الحظ"، خلاص بقى بيتكلم، وياه، .. وغيرها كمن أعدها خصيصا لجمهور الحفل .. بالإضافة إلى ميدلى لأغناني قمرين، ليلى نهارى، ده اللي كان نفسى فيه.