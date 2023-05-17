موبايل من شاومي تم إطلاقه حديثا وقلب الأسواق .. اعرف سعره ومواصفاته

استطاع هاتف Redmi Note 12 Pro Plus أن يقلب الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عنه من قبل شركة شاومي الصينية، حيث حاز الهاتف على إعجاب الكثير من المستخدمين، وأيضا عدد كبير من مقيمي الهواتف الذكية.

ويعد هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus هو هاتف مخصص للفئة المتوسطة مع سعر أقل من أسعار الفلاجشيب ليناسب الشباب والفئة المتوسطة وأيضا مناسب للاستخدام الثقيل عند استخدام الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، بحسب موقع GizChina.

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus في السوق المصري بسعر حوالي 17 ألف و600 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر، كما أنه من المقرر أن ينخفض سعره في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، كاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.



ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، والذي يمكنه شحن البطارية في دقائق قليلة.