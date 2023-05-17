عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موبايل من شاومي تم إطلاقه حديثا وقلب الأسواق .. اعرف سعره ومواصفاته

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

استطاع هاتف Redmi Note 12 Pro Plus أن يقلب الأسواق في الفترة الأخيرة بعد الإعلان عنه من قبل شركة شاومي الصينية، حيث حاز الهاتف على إعجاب الكثير من المستخدمين، وأيضا عدد كبير من مقيمي الهواتف الذكية. 

 

ويعد هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus هو هاتف مخصص للفئة المتوسطة مع سعر أقل من أسعار الفلاجشيب ليناسب الشباب والفئة المتوسطة وأيضا مناسب للاستخدام الثقيل عند استخدام الألعاب ومشاهدة مقاطع الفيديو ذات الجودة العالية، بحسب موقع GizChina. 

  

ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus في السوق المصري بسعر حوالي 17 ألف و600 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر، كما أنه من المقرر أن ينخفض سعره في الأسواق خلال الفترة المقبلة. 

وجاء هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.67 بوصة، من نوع AMOLED، وبجودة عرض +FHD، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية للزجاج من نوع Gorilla Glass 5، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

ويقدم هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، كاميرا خليفة ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 200 ميجابكسل، بمستشعر HPX من سامسونج يدعم التقريب البصري OIS، متصل بعدسة ثانوية عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، ووحدة لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. 


ويعمل هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus، بمعالج من نوع Dimensity 1080 من شركة ميديا تيك التايوانية، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع  UFS 2.2، مع نظام التشغيل Android 13 .

 

ويحتوي هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus على بطارية بقوة 4980 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات المدعوم بتقنية HyperCharge مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، والذي يمكنه شحن البطارية في دقائق قليلة. 

 

 

 

 

شاومي هواتف شاومي Redmi Note 12 Pro Plus سعر Redmi Note 12 Pro Plus مواصفات Redmi Note 12 Pro Plus شاومي Redmi Note 12 Pro Plus

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

4.37 ريختر .. إعلان عاجل من البحوث الفلكية بوقوع زلزال

قرار عاجل للنيابة العامة ضد سائق قتل مهندسًا بجرافة لودر بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

الحبس الاحتياطي الأهم| برلماني يعلن تعديل قانون الإجراءات الجنائية لمواكبة العصر|فيديو

قبل جولة الإعادة.. أردوغان يعتزم زيارة مناطق الزلزال

بالأسماء .. شوبير يكشف أصحاب المناصب الجديدة بقطاع الناشئين بالأهلي

تأجيل مباريات الأهلي .. ثروت سويلم يكشف موعد انتهاء الدوري

تجربة رمضان صبحي.. ناقد رياضي يهاجم نجم الزمالك بعد انتقاله لـ بيراميدز

قطر تعتقل 6 إيرانيين انتهكوا مياهها الإقليمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

أنواع الحساسية عند الأطفال وأعراضها.. احذريها

احترس.. أدوية ومسكنات تسبب القرحة الهضمية

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ