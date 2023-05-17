قطر تعتقل 6 إيرانيين انتهكوا مياهها الإقليمية

كشف سفير إيران لدى الدوحة حميد دهقاني، أن قوات خفر السواحل القطري اعتقلت 6 من الرعايا الإيرانيين، بسبب دخولهم عن طريق الخطأ مياه من أجل الغوص والاستجمام".

وحسب وكالة “فارس” الإيرانية، قال دهقاني على حسابه بموقع "تويتر": "لقد بعثنا يوم الخميس، أحد الزملاء الى مدينة راس لفان، للقاء الرعايا الـ6 الذين اعتقلوا بواسطة خفر السواحل القطري".

وأضاف أن "المعتقلين بأتم الصحة والسلامة جميعًا".

وأوضح أن "هؤلاء الرعايا دخلوا عن طريق الخطأ المياه الإقليمية القطرية من أجل الاستجمام والغوص" على حد قوله.

وأكد أنه يواصل الجهود ليتم بالتعاون مع المسؤولين المعنيين في قطر، الإفراج عن هؤلاء المعتقلين وإعادتهم الى البلاد.