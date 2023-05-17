لسه مخرجتش للنور.. رامي جمال يكشف كواليس تعاونه مع المطرب النقاش

أكد النجم "رامي جمال"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي: "انا محاط بمجموعة مبدعين كلهم يحبون الفن وأنا محظوظ بهم.

وعن تعاونه مع المطرب أحمد سالم الشهير بالمطرب النقاش، موضحًا: "لم أتعاون معه حتى يُقال لي شكرا، صوته جميل ورائع، وبالتالي كان حرام إني يبقى عندي فرصة أخليه يشوف النور ومعملهاش، انا مش مستني شكرا من أحمد ولا بعمل show، كل حاجة حلوة بنعملها في حياتنا مستني ردها من ربنا".

وتابع الفنان رامي جمال: "في هذه الفترة لن أطرح أغاني إلا الأغنية الوطنية، وكان أغنية سعد لمجرد وإليسا آخر ما لحنته، وأركز في بعض الأغاني الخاصة بها وسأطرحها بطريقة single، كما ستشهد الفترة المقبلة أيضا دويتوهات كثيرة".

،قال الفنان رامي جمال أنه سيقوم بطرح أغنية بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر قائلا: " الشعب المصري معروف بحسه الوطني واهم حاجة إن الفنان يتعامل مع الفن بحب مش مجرد بيشتغل، عشان يمتع نفسه قبل ما يمتع الناس".