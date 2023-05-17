عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بحب الشورتات والمايوهات..أجرأ 20 تصريحا لرانيا يوسف في The Blind Date Show

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج The Blind Date Show عن كثير من الجوانب الخفية عن جمهورها سواء كانت علاقتها ببناتها أو والدتها. 

وحرصت رانيا يوسف خلال اللقاء عن الحديث عن أزواجها الثلاثة وسبب الطلاق منهم وعيب كل واحد فيهم ونرصد فى هذا التقرير 20 تصريح  أدلت بهم رانيا يوسف خلال هذا اللقاء 

تصريحات رانيا يوسف 

 

-أتجوزت ٣ مرات ومستعدة اتجوز الرابعة 

 

-جوزي الأخير كان برج العقرب وكان ابن حلال 

 

-جوازتي الأخيرة قعدت ٦ سنين 

 

-قولت لبناتي اني رايحه Date وشجعوني أجرب

 

-بناتى منفتحين على الحياة وبيحبو اللبس القصير

 

-علاقتي بابو بناتي مش لطيفة خالص

 

-علاقتي بجوزي الأخير جيدة ومازلنا أصحاب

 

-مش حابة أدخل علاقة جديدة فى وجود بناتي إلا لما أكون متأكدة منها 100٪

 

-بحب الشورتات المايوهات جدا وبحب الصيف 

 

-الرجالة المفروض تدلع الستات مش العكس

 

-انا بقالى خمس سنين مطلقة

 

-التكيف سبب طلاقي فى جوازتي الاولانية 

 

-عندي دايما مشاكل مع امي لحد دلوقتي 

 

-اى قرار بيتاخد بعد الطلاق مش بيبقى صح

 

-اخذت خمس سنين تفكير فى الطلاق الأول 

 

-أطلقت من زوجي الاولاني وانا لسة بحبه

 

-قصيت شعرى علشان أقدر أخد قرار الطلاق الأول 

 

-زواجي التاني كان مدته قصيرة أربع شهور فقط

 

-الخيانة سبب طلاقى من زواجي التلاتة

 

-بعامل بناتي كالأصدقاء علشان مكررش غلطتى مع أمي

 

تفاصيل البرنامج

The Blind Date Show هو برنامج ترفيهي قائم على لقاء بين  ولد وبنت ليس بينهم معرفة مسبقة، وتم وضع حاجز بينهما، حيث يعتمد على 3 جولات بعرض التعرف على بعضهما، وفى نهاية البرنامج يقرر الطرفان إذا ما كان سوف يستمران بعد ذلك خارج البرنامج ، أم لا ؟ . 

 

فيلم ورد ريحان 


وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلم “ورد ريحان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس العمل، وعلقت كاتبة: “آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

وكان قد بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف وإخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكسد ريالتي، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف 

رانيا يوسف الفنانة رانيا يوسف The Blind Date Show برنامج The Blind Date Show تصريحات رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهت.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

قرار عاجل من الأهلي ضد الكاف

إمام عاشور في الأهلي؟ | صورة خلّصت الكلام وأنهت الجدل

الزمالك اليوم.. رسالة قاسية لشيكابالا وتجميد نجم الفريق وقرار مهم خلال ساعات

هبوط جديد .. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم

نتيجة الصف الأول الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس .. المدارس تعلنها الآن| صور

صدمة مدوية.. سيف جعفر رفض التجديد مع الزمالك

علامات وجود الجن في البيت.. 11 أمرا يحدث لك فكم رأيت وسمعت؟

موضوعات متعلقة

بأغنية رايقة.. عمرو دياب يتصدر تيك توك في شرق آسيا

80 سنة زعامة.. عادل إمام بدأها من مسرح الجامعة وصنع هؤلاء النجوم

جمل عربي.. محمد رمضان يصور أغنية جديدة في أمريكا

بيشجعوني ألبس قصير.. رانيا يوسف تكشف علاقتها ببناتها في أحدث لقاء

بيت الروبي وع الزيرو.. اعرف قائمة أفلام الصيف قبل إعلانها رسميا

خلال أيام قليلة| طرح دويتو جديد لـ عمر كمال وسارة زكريا

آخر مشهد.. فريق عمل فيلم التاروت ينتهى من تصوير أحداثه

لا صحة للتأجيلات .. انتخابات الموسيقيين فى موعدها

ترشيحاتنا

فقدان 39 شخصًا.. انقلاب سفينة صيد صينية بالمحيط الهندي

بعد مداهمة منزله.. الشرطة البرازيلية تستجوب بولسونارو بشأن قضية تزوير

مفاجأة في المحكمة.. كاتب سيرة الأمير هاري يتبرّأ منه أمام القاضي

أول تعليق من بدر رجب بعد تعيينه رئيسًا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي|فيديو

أوكرانيا تهدد إسرائيل بسبب روسيا.. ما الأمر؟

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم والجرام يخسر 90 جنيها دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيتامين غير متوقع يحمى من الأمراض عند تناوله طبيعيا.. تعرف عليه

ممرض يقوم بتصرف غريب بغرف الرعاية المركزة بميونيخ يتسبب في وفاة 85 مريضًا|شاهد

وجبة إفطار من مكونين فقط تعد سر رشاقة حفيدة ملكة بريطانيا..تعرف عليها

اعرفها.. طرق بسيطة تحميك من الإصابة بمرض السكري

فيديو

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

كارثة | ظهور متحور جديد من إنفونزا الطيور بهذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

اﻟﻤﺰﻳﺪ