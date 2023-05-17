بحب الشورتات والمايوهات..أجرأ 20 تصريحا لرانيا يوسف في The Blind Date Show

كشفت الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج The Blind Date Show عن كثير من الجوانب الخفية عن جمهورها سواء كانت علاقتها ببناتها أو والدتها.



وحرصت رانيا يوسف خلال اللقاء عن الحديث عن أزواجها الثلاثة وسبب الطلاق منهم وعيب كل واحد فيهم ونرصد فى هذا التقرير 20 تصريح أدلت بهم رانيا يوسف خلال هذا اللقاء

تصريحات رانيا يوسف

-أتجوزت ٣ مرات ومستعدة اتجوز الرابعة

-جوزي الأخير كان برج العقرب وكان ابن حلال

-جوازتي الأخيرة قعدت ٦ سنين

-قولت لبناتي اني رايحه Date وشجعوني أجرب

-بناتى منفتحين على الحياة وبيحبو اللبس القصير

-علاقتي بابو بناتي مش لطيفة خالص

-علاقتي بجوزي الأخير جيدة ومازلنا أصحاب

-مش حابة أدخل علاقة جديدة فى وجود بناتي إلا لما أكون متأكدة منها 100٪

-بحب الشورتات المايوهات جدا وبحب الصيف

-الرجالة المفروض تدلع الستات مش العكس

-انا بقالى خمس سنين مطلقة

-التكيف سبب طلاقي فى جوازتي الاولانية

-عندي دايما مشاكل مع امي لحد دلوقتي

-اى قرار بيتاخد بعد الطلاق مش بيبقى صح

-اخذت خمس سنين تفكير فى الطلاق الأول

-أطلقت من زوجي الاولاني وانا لسة بحبه

-قصيت شعرى علشان أقدر أخد قرار الطلاق الأول

-زواجي التاني كان مدته قصيرة أربع شهور فقط

-الخيانة سبب طلاقى من زواجي التلاتة

-بعامل بناتي كالأصدقاء علشان مكررش غلطتى مع أمي

تفاصيل البرنامج

The Blind Date Show هو برنامج ترفيهي قائم على لقاء بين ولد وبنت ليس بينهم معرفة مسبقة، وتم وضع حاجز بينهما، حيث يعتمد على 3 جولات بعرض التعرف على بعضهما، وفى نهاية البرنامج يقرر الطرفان إذا ما كان سوف يستمران بعد ذلك خارج البرنامج ، أم لا ؟ .

فيلم ورد ريحان



وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلم “ورد ريحان”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس العمل، وعلقت كاتبة: “آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كل من: أحمد الفيشاوي، رانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.

وكان قد بدأ صناع فيلم "ورد ريحان" تصوير أولي مشاهده في أبوظبي، والعمل من تأليف محمد أشرف وإخراج محمد نبيل وانتاج شركة ميكسد ريالتي، ومن بطولة أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف