رئيس الترجي التونسي يحسم الجدل بشأن المدير الفني الجديد أمام الأهلي

حسم حمدي المدب، رئيس نادي الترجي الرياضي التونسي، الجدل بشأن اسم المدير الفني الجديد أمام الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد اكتسح الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس.

الأهلي ضد الترجي

وقال حمدي المدب في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لنادي الترجي: “لدي ثقة كبيرة في المساعد أنيس البوسعايدي من أجل مواصلة العمل وقيادة الفريق، خلال المرحلة المقبلة، وفي التنقل إلى القاهرة لخوض مواجهة الأهلي”.

وأشار أن هيئة النادي عاكفة حاليًا على مسألة اختيار المدرب الجديد في أسرع وقت ممكن.