دار الكتب تحتفل بمئوية دستور ١٩٢٣.. تفاصيل

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، ندوة بعنوان "مائة عام على دستور ١٩٢٣". يرأس الجلسة الأولى من الندوة الدكتور السيد فليفل ويتحدث فيها كل من:

الدكتور أحمد زكريا الشلق ويتحدث عن "الأحرار الدستوريين ودستور ١٩٢٣"، والدكتورة ماجدة صالح وتتحدث عن "المعايير الديمقراطية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور عبد المنعم سعيد ويتحدث عن "المواطنة والدولة المدنية في دستور ١٩٢٣"، والدكتور رزق حسن ويتحدث عن "إدارة الانتخابات في ظل دستور ١٩٢٣".



ويترأس الجلسة الثانية الدكتورة إلهام ذهني ويتحدث فيها كل من: الدكتور أحمد الشربيني ويتحدث عن "دستور ١٩٢٣ وتصريح ١٩٢٨"، والدكتور أحمد عبد الدايم ويتناول موضوع " المتابعة البريطانية للمناقشات المصرية لدستور ١٩٢٣"، والدكتورة نبوية أحمد وتتحدث عن "التعليم المصري في ظل دستور ١٩٢٣"، والدكتور نبيل الطوخي ويتحدث عن "سلطات الحاكم في الدساتير المصرية.. دستور ١٩٢٣ نموذجا".

تقام الندوة في تمام الحادية عشر ونصف من صباح الخميس ٢٥ مايو الجاري بقاعة الندوات بمقر دار الوثائق القومية بكورنيش النيل.