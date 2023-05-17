جوجل تغلق الحسابات غير النشطة بدءًا من ديسمبر 2023|إليك طريقة إنقاذ كل مستنداتك

قبل حوالي 10 سنوات، قدّمت شركة جوجل Google ميزة مدير الحساب غير النشط، يسمح للمستخدمين كما يوحي اسم الخاصية بتعيين فترة زمنية تحدّد متى سيتم تصنيف حساباتهم على أنها غير نشطة؟.. حاليًا، تأخذ Google الأمور على محمل الجدية بالنسبة لهذه الفئة من الحسابات غير المستخدمة حيث ستبدأ في حذف الحسابات التي لم يتم استخدامها لفترة طويلة في وقت لاحق من 2024.

وفقًا لتقرير موقع androidpolice ستبدأ Google في إغلاق الحسابات إذا تبين لها أن هذا الحساب استمر لعامين دون أي نشاط وستبدأ بإلغاء الحسابات التي تم إنشاؤها ثم لم يتم استخدامها مرة أخرى بعد ذلك، ولكن الشركة لم تعلن صراحة أن حذف الحساب يعني حذف حسابات Gmail غير النشطة، ولكن كلمة حذف الحساب يعني ببساطة كل ما هو مرتبط بالحساب من إمكانيات واستخدامات متعددة بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني والمستندات في مساحة محرر مستندات جوجل والصور المحملة عليه ومقاطع فيديو يوتيوب YouTube.

Google

مع إعلانها الجديد عن إغلاق الحسابات غير النشطة، نشرت Google أيضًا شرحًا يوضح كيفية تنزيل نسخة احتياطية من المحتوى من حساباتهم ، ولكن بالنسبة لفيديوهات اليوتيوب الأمر لم يكن واضحًا كيف ستتعامل الشركة معه، إذا تم تحميل مقطع فيديو منتشر منذ سنوات بواسطة حساب غير نشط الآن ، فمن المحتمل أن يضيع في عملية الإغلاق حتى لو حصل على آلاف المشاهدات.

الشيء الإيجابي في الموضوع أن إدارة جوجل Google سترسل العديد من الإشعارات إلى مالكي الحسابات غير النشطة، بالإضافة إلى البريد الإلكتروني لاسترداد الحساب والبدء في استخدامه مرة أخرى قبل أشهر من اتخاذ قرار حذف الحساب بالكامل.

لتجنب حذف حسابك على جوجل، يمكنك تنفيذ عدد من الإجراءات لحمايته من الزوال نهائيًا، مثل تسجيل الدخول مرة أخرى للحساب أو إرسال بريد إلكتروني من هذا الحساب أو تلقي بريد إلكتروني وارد، أو تنزيل تطبيق من متجر جوجل بلاي Google Play لإظهار أنك لا تزال نشطًا.

ستبدأ Google في مسح الحسابات القديمة اعتبارًا من ديسمبر 2023 ، مما يمنحك الوقت الكافي لتسجيل الدخول مرة أخرى وتنزيل جميع بياناتك قبل تسجيل الخروج نهائيًا.