أوكرانيا تقصف دونيتسك 63 مرة خلال 24 ساعة.. تفاصيل

كشفت السلطات الموالية لروسيا في إقليم دونيتسك، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 63 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت 357 قذيفة من عيارات مختلفة.

وقال بيان صدر عن السلطات إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، أبلغت البعثة عن 63 واقعة قصف من جانب القوات الأوكرانية، كما تم إطلاق 357 قذيفة من عيارات مختلفة".

وكان رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، أعلن أمس الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اتفقا على لقاء مجموعة من القادة الأفارقة لمناقشة خطة سلام محتملة للصراع بين البلدين.

وقال رامافوزا في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء السنغافوري في كيب تاون إن "مناقشاتي مع الزعيمين أظهرت استعدادهما لاستقبال القادة الأفارقة وإجراء مناقشة حول كيفية إنهاء هذا الصراع".

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الخطة علنا، إلا أن موقف أوكرانيا المعلن لأي اتفاق سلام هو أن جميع القوات الروسية يجب أن تنسحب من أراضيها.