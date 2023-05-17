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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللعبة 4 الحلقة 5 .. هشام ماجد يسافر للفيوم بسبب تحد جديد

اللعبة 4
اللعبة 4

أذيعت الحلقة الخامسة من مسلسل اللعبة 4 ، والذي يقوم ببطولته كل من هشام ماجد وشيكو ، تدور أحداثه في إطار كوميدي . 

وشهدت الحلقة 5 من مسلسل اللعبة في موسمه الرابع العديد من الاحداث ، ومنها بدء تحدي جديد بين كل من مازو “ هشام ماجد ” و" وسيم " شيكو ، وتسبب هذا التحدي في العديد من المشاكل لوسيم في عمله ، بينما اضطر مازو الي السفر الي الفيوم برفقة مازو لاستكمال التحدي . 

واحتل مسلسل اللعبة المركز الأول من أصل 10 مراكز هم الأعلي مشاهدة فى مصر عبر منصة شاهد vip  بعد طرحة بأربعة حلقات .

تدور أحداث مسلسل اللعبة 4 حول المنافسة المستمرة بين «وسيم الصريطي»، وصديق طفولته مظهر عبدالرحمن «ماظو»، والتى بدأت منذ الطفولة وتطورت حتى صناعة اللعبة، وفى كل جزء يتولى مسئولية اللعبة شخص مختلف، تأليف فادى أبوالسعود وأحمد والي.

اللعبة الحلقة 4.. فوز وسيم وميرنا جميل حامل

اللعبة 4 يتصدر نسب المشاهدة في مصر بعد 4 حلقات

أبطال مسلسل اللعبة 


مسلسل "اللعبة" من بطولة النجوم: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد ، سامي مغاوري، محمد الليثي ، وغيرهم، وإخراج معتز التوني.

مسلسل اللعبة 3 كان قد عرض علي قناة mbc ، خلال شهر رمضان الماضي، بعد طرحه بعدة شهور علي منصة شاهد vip .

واكتفي صناع العمل بأبطال الأجزاء الماضية دون الاستعانة باي شخصيات رئيسية جديدة مثلما حدث فى الأجزاء السابقة ، بعدما قاموا بالاستعانة بالفنانة رانيا يوسف فى الجزء الثاني من المسلسل ، وقد انتهي دورها فى هذا الجزء فقط.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة للجزء الرابع من مسلسل اللعبة برومو العمل تمهيداً لعرضه خلال الفترة القادمة على منصة شاهد vip. 

اللعبة احمد فتحي الفنانة رانيا يوسف مسلسل اللعبة 4 مسلسل اللعبة 3 مسلسل اللعبة ميرنا جميل مي كساب منصة شاهد منصة شاهد vip

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