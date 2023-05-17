عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف رفض نجم الزمالك البقاء مع الفريق ويعلن وجهته المقبلة

فريق الزمالك
فريق الزمالك

علق أحمد حسام ميدو، على أزمة يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك بشأن تجديد عقده مع النادي.


وقال ميدو في تصريحات له : "أوسوريو طلب من عبد الواحد السيد مدير الكرة، بأن يتدرب يوسف أسامة نبيه بمفرده حتى لا يحدث له إصابة أو يؤثر على زملائه، حتى حسم ملفه بشكل نهائي".

 
وأضاف: "هذا تصرف طبيعي من أوسوريو، فهو يريد أن تكون المجموعة كلها في كامل تركيزها" .


وواصل: "الزمالك عرض على يوسف أسامة نبيه منذ 10 أيام عرضا مميزا للغاية، قبل حتى تصريحات أسامة نبيه حول توقيع يوسف في بيراميدز، واللاعب حتى هذه اللحظة لم يوافق على عرض الزمالك، وهذا حقه، ممكن يكون لديه عرضا أفضل في مكان آخر" .


وأتم: "عرض الزمالك لتجديد عقد يوسف أسامة نبيه كان يناسب إمكانيات اللاعب ويعتبر الرقم الذي تم عرضه على يوسف أسامة نبيه كويس جدا ولكن اللاعب رفض التوقيع" .


واختتم: "نادي الزمالك لا يذبح أبنائه، والموضوع مش خناقة دي كورة، والمكلف بالمفاوضات فيما يخص بتجديد عقود اللاعبين هو عبد الواحد السيد مدير الكرة، تحدث مع يوسف أسامة نبيه، وعرض عليه عرض جيد جدا، لكن اللاعب رفض"

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

إعلامي: الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل رسميًا

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

منع تداول أسماك البحر الأحمر فى المطاعم والمحال التجارية

سلسلة انخفاضات جديدة تضرب الذهب ومفاجأة بـ عيار 21

الصفقة فشلت|شوبير يعلن وجهة سافيو عقب رحيله عن الأهلي وموقف أيمن أشرف

صادمة.. شوبير يعلن مدة غياب الشناوي عن الأهلي

إعلامي: الأهلي يقرر الاستئناف ضد عقوبات الكاف على النادي بعد مباراة الهلال

ترشيحاتنا

بعد اعتراف رئيس المخابرات الأوكرانية.. بيان عاجل من روسيا للأمم المتحدة

سوريا تشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالسعودية

9 كلمات لمن كان في حزن وضيق.. رددها وسترى عجب العجاب

بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بزراعي المنيا

ميدو يكشف رفض نجم الزمالك البقاء مع الفريق ويعلن وجهته المقبلة

فى ذكراها.. قصة حب وردة وبليغ حمدى الملهمة وتفاصيل تحريضه على زوجها الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبر قوة ملاحظتك.. 3 ثعابين مموهة في صورة حقيقية.. هل وجدتها؟

لو مش عارف تنام كويس.. 5 مشروبات طبيعية تساعدك على الاسترخاء

لحظات مروعة.. سرب ضخم من النحل يهاجم ضابطا أمريكيا بـ لوس أنجلوس

إطلالات النجمات العربيات تخطف الأنظار بمهرجان كان.. منى زكي ومايا دياب أبرزهن

فيديو

إلهام شاهين لصدى البلد: عادل إمام قيمة عظيمة ورمز وطنى

سر سفينة اختفت 50 عاما ثم عادت للظهور.. فيديو جراف

فرانكفورت.. أبرز إنجازات عمر مرموش في مسيرته الكروية| فيديو جراف

من باب رد الجميل وصون العِشرة.. حفل زفاف لـ شاب مصري في السعودية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ