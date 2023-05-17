بمساعدة قطر.. بيان عاجل من ألمانيا بشأن تأمين إمدادات الطاقة

قالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء، إن قضية الطاقة بالنسبة لـ ألمانيا ليست مسألة اقتصادية فقط ولكنها مسألة أمنية.

وأضافت بيربوك في تصريحات لها اليوم، أن الشراكة في مجال الطاقة من الموضوعات المهمة، لافته إلى أن برلين تسعى للاتفاق على هدف عالمي ملزم بشأن التوسع في الطاقة المتجددة.

وأشارت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى أن ألمانيا ترغب في تحقيق استقرار في إمدادات الطاقة من خلال التعاون مع قطر.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة فايننشال تايمز، نقلا عن مسؤولين مشاركين في المفاوضات أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي سيحظران واردات الغاز الروسي عبر المسارات التي قطعت فيها موسكو الإمدادات، حسبما نقلت رويترز.

وقالت الصحيفة إن القرار سيمنع استئناف صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى دول مثل بولندا وألمانيا، بعدما قطعت موسكو الإمدادات في العام الماضي.