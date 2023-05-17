انطلاق أولى الورش المجانية لتعليم «فنون الهاند ميد» للرائدات في الإسماعيلية| صور

انطلقت، اليوم الأربعاء، اولي الورش المجانية لتعليم الرائدات الهاند ميد بمعرض أهلا رمضان بالإسماعيلية، حسب توجيهات المهندس احمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية.

وبدأت الورش بتعليم الرائدات، الأدوات المطلوبة وطريقة استخدامها، بالإضافة إلي مهارات الرسم الكروكي للأشكال المستهدفة، وذلك بأحد ساحات معرض اهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية.

وكان رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية، قد أعلن أنه لأول مرة بمعارض اهلا رمضان، تقام ورش مجانية لتعليم رائدات الأعمال فنون الهاند ميد والكروشيه بجناح المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال برئاسة السيدة جيهان فؤاد، بمعرض اهلا رمضان بحديقة الشيخ زايد.

أضاف رئيس الغرفة التجارية، إنه تلاحظ إقبال السيدات علي شراء منتجات جناح سيدات الأعمال وخاصة الاكسسوار والهاند ميد والكروشيه، ورغبة بعضهن في تعليم فنونه المختلفة، وبالفعل تم إقامة ورش مجانية بالتنسيق مع العارضات بالمعرض.



أوضح "عثمان"، أن الفكرة جاءت من منطلق إتاحة الفرصة لتعليم الراغبات من الرائدات فنون الهاند ميد لفتح أبوابا جديدة للرزق من خلال رائدات سبق وأن شاركن في المعارض التي تقيمها الغرفة واستفدن منها.

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من جانبها قالت ايمي موسي، نائب ثان المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بالإسماعيلية ، وصاحبة الفكرة، إن الورش تقوم على تنمية مهارات السيدات في مجال الصناعات اليدوية والحرفية، وتعزيز قدراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن كما تتناول الورش التعريف بأساسيات كل حرفة وأماكن بيع خاماتها وكيفية تسويقها.

أضافت ايمي موسي، أنه حسب توجيهات المهندس احمد عثمان، تعقد ورشة تعليمية متنوعة بحيث يتم تعليم جميع انواع الحرف اليدوية بالإضافة بعد اجتيازهم دورة مهارات العرض والبيع المستدام والتي عقدت في ديسمبر الماضي، لأكثر من منتج وهو ما يحقق التعددية والانتشار بالسوق المحلي.

كما أشارت موسي الي الاعلان من خلال الصفحة الرسمية للمجلس عن جدول مواعيد إقامة الورش، تباعا.

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