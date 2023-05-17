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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المواقف الصعبة بتبين معادن الناس.. أول تعليق لـ«مي سليم» بعد حادث السيارة

مى سليم
مى سليم

نشرت الفنانة مى سليم، تعليقا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، تطمئن فيه جمهورها عليها، بعد تعرضها لحادث سيارة. 

مى سليم 

وقالت مي سليم: “حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم، وأنا ربنا أنعم عليا بأجدع أخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل علي بمكالمة أو رسالة، أانا ولله الحمد بخير، وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبهالي.. شكرا.. وربنا ما يوريكم أي حاجة وحشة أبدا.. الحمد لله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد”. 

دانا حمدان تكشف تفاصيل حادث شقيقتها مي سليم  

كشف الفنانة دانا حمدان عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له شقيقتها الفنانة مي سليم، وتسبب في تهشم سيارتها.

وقالت دانا حمدان، لـ صدى البلد: “مي بخير، ربنا نجاها، ولكن سيارتها تهشمت؛ نتيجة الصدام، وهي حاليا بصحة جيدة وبخير”.

وأضافت دانا حمدان: “كان حادث كبير، وهي مازالت تعانى من خضة، نتيجة ما مرت به في الحادث”.

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حادث مي سليم 

تعرضت الفنانة مي سليم لحادث سير على الطريق الدائري باتجاه المعادي؛ نتيجة تصادم بين 4 سيارات، كانت سيارتها من بينها،  حيث تدمرت بالكامل.

آخر أعمال مي سليم

آخر أعمال مي سليم، هي أغنية "بنتي"، من كلمات محمود عبد الله، لحن محمدي، توزيع أحمد أمين، ومن إنتاج آلاء لاشين، وروجت "مي" لها، قبل طرحها في وقت سابق، وشوقت جمهورها لـ الأغنية.

وظهرت مي وهي ترتدي فستانًا منفوشا باللون البيج، واعتمدت مكياجا يبرز جمالها، وتسريحة شعر مناسبة لجلسة التصوير التي خضعت لها.

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