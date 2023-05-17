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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تعاون بين الإنتاج الحربي وميزوها اليابانية لتصنيع جهاز استخراج المياه من الهواء

وزارة الإنتاج الحربي
وزارة الإنتاج الحربي

شهد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مراسم توقيع اتفاقية تصنيع مشترك بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي وشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) التابعين للوزارة وشركة ميزوها المحدودة اليابانية "Mizuha" بهدف التصنيع المشترك لجهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي (موديل كوسوي) بمصانع الإنتاج الحربي وتسويق المنتج بمصر والدول العربية والأفريقية.

أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في ضوء بروتوكول التعاون الموقّع سابقًا بين "الإنتاج الحربي" و"ميزوها" لاختبار وتقييم وتطوير جهاز إنتاج المياه من الهواء الجوي موديل (كوسوي) داخل الجهات التابعة للإنتاج الحربي، وذلك للعمل في الأجواء المصرية والعربية وخاصةً دول شمال أفريقيا، لافتًا إلى أن هذه التقنية الخالية من الانبعاثات الكربونية ستساعد على توفير المياه بطريقة مبتكرة وإدارتها بشكل مستدام بأيدٍ مصرية وتكنولوجيا يابانية، لافتًا إلى أن المياه المنتجة من الجهاز حصلت على موافقات وزارة الصحة والسكان. 

إنتاج المياه بطريقة مبتكرة 

وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا الجهاز يأتي إنتاجه في ظل جهود حثيثة بُذلت على مدار فترة امتدت لأكثر من عام مرّ خلالها الجهاز بعدة اختبارات وتم الحرص على تطويره خلال تواجده واختباره بمصر لكي يناسب العمل في الأجواء الجوية الحارة خصوصًا بدول شمال أفريقيا والتي تختلف عن الأجواء باليابان التي لها خواص جوية مغايرة. 

وأكد الوزير "محمد صلاح" أن شركات ووحدات الإنتاج الحربي تزخر بإمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية على أعلى مستوى، كما أكد على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة في شركاتها التابعة بالتعاون مع مختلف الشركات العالمية خاصةً في ضوء ما يمر به العالم من تغيرات حالية والتي تستوجب الاعتماد على الإمكانيات المحلية.

من جانبه أشار  كيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة "ميزوها" إلى أن الشركة تمتلك خبرات ممتدة في مجال تصنيع أجهزة توليد المياه من الهواء، مشيدًا بدور وزارة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وأحد أهم الأذرع الصناعية بالدولة، مؤكدًا على أن ما تمتلكه الوزارة من إمكانيات تصنيعية وبحثية متميزة تشجع مختلف الشركات العالمية على عقد شراكات صناعية إستراتيجية معها، معربًا عن تطلع الشركة اليابانية إلى بدء تفعيل التعاون المشترك مع الوزارة في أقرب فرصة ممكنة بما يدعم جهود الدولة المصرية لتعزيز أمنها المائي من خلال توفير مصادر متنوعة للمياه عبر تقنيات متطورة تراعي البيئة من أجل التوصل إلى حلول ومستدامة. 

ولفت إلى أننا "نطمح من خلال هذا التعاون المشترك إلى تلبية مطالب السوق المحلية المصرية من الجهاز وكذا التصدير للخارج بالاستفادة من موقع مصر الجغرافي الإستراتيجي".

من جانبه أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر على حرص الوزارة للاستفادة المثلى من القدرات الصناعية والتكنولوجية المحلية المتاحة بها لتنفيذ المشروعات والشراكات الصناعية التي تدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بمصر.

قام بتوقيع اتفاقية التصنيع الدكتور مهندس إيهاب أبو بكر السحيلي رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والدكتور مهندس طه جمعة عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) وكيشيهيرو نيوا رئيس مجلس إدارة شركة "ميزوها" المحدودة اليابانية، وحضر مراسم التوقيع كل من المهندس إميل حلمي إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير، المهندس محمود وهدان رئيس قطاع الصناعات المغذية بالهيئة، محمد أبو المجد قطاع العلاقات العامة والمراسم.

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