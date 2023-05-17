رئيس جامعة بني سويف يستقبل وفد نادي روتاري بالمحافظة

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، وفد نادي روتاري بمحافظة بني سويف، وذلك لإهداء الجامعة عددا من المنح الدراسية للطلاب والباحثين، مقدمة من جمعية الصداقة المصرية الصينية، في إطار التبادل الثقافي بين جمهوريتي مصر العربية والصين الشعبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق علي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وفيفي جرجس، رئيس نادي روتاري بني سويف، والدكتور هشام محمد حسين، وداليا مكرم، عضوي مجلس إدارة النادي.

وأشاد رئيس الجامعة، بالدور الهام الذي يقوم به نادي روتاري بني سويف في خدمة المجتمع المحلي من خلال التعاون المشترك مع الجامعة في تنظيم القوافل الطبية، وعقد الندوات الصحية التوعوية في القري الأكثر احتياجا، وإقامة معارض الملابس الجاهزة للطلاب غير القادرين، وعمل محاضرات توعية في مجال الصحة وسوق العمل، وغيرها من الأنشطة الفعالة لخدمة أبناء المحافظة.

وقدَم أعضاء نادي روتاري بني سويف، الشكر لرئيس الجامعة لحسن الاستقبال وحرصه الشديد علي التعاون مع النادي لتقديم الخدمات المتنوعة لصالح الطلاب والعاملين والمجتمع المحلي، إضافة لتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة الدور الاجتماعي للجامعة.