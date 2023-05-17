ظهور وباء قاتل للمواشي في أوروبا.. تفاصيل

تم الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بمرض النزف الوبائي، وهو المرض الذي قد يتسبب في قتل حيوانات الماشية، لأول مرة في أوروبا، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر تقرير لوكالة "أنسيس" الصحية الفرنسية، أن السبب وراء الوباء، هو ظهور حشرات من نوع البراغيش المسؤولة عن نقله.

وقد تم رصد الحالات الأولى بأوروبا لهذا المرض الفيروسي، غير القابل للانتقال للبشر، في خريف عام 2022 بجزيرة سردينيا الإيطالية، ثم في جزيرة صقلية، ومن ثم ظهرت بؤر وبائية أخرى جنوبي إسبانيا.

حول ذلك، حذر خبراء، العلماء أوروبيون من أن المرض الذي كان قبل سنوات لا يمكن حتى تخيل وصوله لأوروبا، قد بات واقعا بسبب تغير المناخ، الذي يسمح للبراغيش الناقلة للعدوى بالبقاء على قيد الحياة في البيئة الأوروبية الآن.

يؤدي المرض الفتاك لإصابة المواشي بالحمى وفقدان للشهية وحالات عرج وضيق في التنفس ويكون قاتلا أحيانا.

ويحذر خبراء بيئيون من أن استيطان هذه البراغيش في مناطق واسعة حول العالم، قد يقود مستقبلا لتفشي المرض أكثر.